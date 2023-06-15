https://ria.ru/20230615/ataki-1878329817.html

ВС России отбили две украинских атаки в районе Времевского выступа

ВС России отбили две украинских атаки в районе Времевского выступа - РИА Новости, 15.06.2023

ВС России отбили две украинских атаки в районе Времевского выступа

Российские военные отбили две украинских атаки в районе Времевского выступа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:58

2023-06-15T13:58

2023-06-15T14:27

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные отбили две украинских атаки в районе Времевского выступа, сообщило Минобороны РФ.В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. "Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2023

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