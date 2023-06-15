https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html

Фильм о простом русском солдате. Как освобождали Артемовск

Фильм о простом русском солдате. Как освобождали Артемовск - РИА Новости, 15.06.2023

Фильм о простом русском солдате. Как освобождали Артемовск

Военные корреспонденты РИА Новости сняли документальный фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту", рассказывающий, как российские войска освобождали город. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:07

2023-06-15T08:07

2023-06-15T09:01

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Военные корреспонденты РИА Новости сняли документальный фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту", рассказывающий, как российские войска освобождали город.В основу 55-минутной ленты легли материалы, которые журналисты Александр Харченко и Сергей Шилов снимали в Артемовске на протяжении нескольких месяцев, вплоть до его полного освобождения. Это кадры, запечатлевшие боевую работу российских подразделений, интервью с бойцами и командирами. "Двести двадцать четыре дня все ведущие мировые СМИ следили за судьбой города. Последние месяцы мы провели в Артемовске и старательно документировали освобождение города, который украинские власти обещали превратить в неприступную крепость. Поэтому бросали в жернова войны все новые свои подкрепления, не считаясь с потерями", — рассказал Александр Харченко.По его словам, в фильме можно увидеть, через что пришлось пройти штурмовикам — ожесточенные городские бои, ранения и гибель товарищей, радость победы."Это фильм о простом русском солдате. В какую бы историческую эпоху ни воевал бы русский солдат, он всегда остается прежним. Где бы он ни оказался — в горах, в пустыне, в полях Украины — он всегда стойко переносит трудности, поразительно вынослив, милосерден и честен. Освобождение Артемовска вновь нам открыло этот образ, описанный русскими классиками", — добавил Сергей Шилов. Артемовск (на Украине официально используется дореволюционное название — Бахмут) был одним из самых мощных рубежей обороны ВСУ в Донбассе. Ожесточенные бои за город и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023-го, более чем 220 дней. Операция получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" — из-за огромных потерь украинских войск, пытавшихся любой ценой удержать контроль над городом. В ночь на 21 мая Минобороны сообщило о полном освобождении Артемовска штурмовиками группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и вооруженные силы.Украинские войска продолжают обстреливать Артемовск и пытаются наступать, но российская армия пресекает все их атаки.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

https://ria.ru/20230530/artemovsk-1874835429.html

артемовск

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту" Фильм "Артемовск. Реквием по Бахмуту" 2023-06-15T08:07 true PT55M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность