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Россия готова локализовать производство на территории Алжира - РИА Новости, 15.06.2023
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16:53 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878396213.html
Россия готова локализовать производство на территории Алжира
Россия готова локализовать производство на территории Алжира - РИА Новости, 15.06.2023
Россия готова локализовать производство на территории Алжира
Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:53
2023-06-15T16:53
экономика
россия
владимир путин
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-алжирских переговоров. "Хорошие возможности имеются для российско-алжирской деловой кооперации по целому ряду других отраслей, в частности в автопроме, транспортном и сельхозмашиностроении, в области мирного использования космического пространства, связи и телекоммуникаций. Причем российская сторона готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, обучать профильных алжирских специалистов", - сказал Путин. По его словам, Россия "традиционно многое делает в плане подготовки алжирских высококвалифицированных национальных кадров". "В общей сложности порядка 20 тысяч алжирцев уже получили образование в наших вузах. Еще примерно 1,5 тысячи продолжают свое обучение. Учитывая высокий спрос среди алжирских граждан на учебу в России, приняли решение увеличить квоту бюджетных мест для Алжира на треть", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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экономика, россия, владимир путин, алжир (республика), абдельмаджид теббун
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун
Россия готова локализовать производство на территории Алжира

Президент Путин: Россия готова локализовать производство в нескольких отраслях в Алжире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-алжирских переговоров.
«
"Хорошие возможности имеются для российско-алжирской деловой кооперации по целому ряду других отраслей, в частности в автопроме, транспортном и сельхозмашиностроении, в области мирного использования космического пространства, связи и телекоммуникаций. Причем российская сторона готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, обучать профильных алжирских специалистов", - сказал Путин.
По его словам, Россия "традиционно многое делает в плане подготовки алжирских высококвалифицированных национальных кадров".
"В общей сложности порядка 20 тысяч алжирцев уже получили образование в наших вузах. Еще примерно 1,5 тысячи продолжают свое обучение. Учитывая высокий спрос среди алжирских граждан на учебу в России, приняли решение увеличить квоту бюджетных мест для Алжира на треть", - отметил президент РФ.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлжир (республика)Абдельмаджид Теббун
 
 
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