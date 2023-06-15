https://ria.ru/20230615/alzhir-1878396213.html

Россия готова локализовать производство на территории Алжира

Россия готова локализовать производство на территории Алжира - РИА Новости, 15.06.2023

Россия готова локализовать производство на территории Алжира

Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:53

2023-06-15T16:53

2023-06-15T16:53

экономика

россия

владимир путин

алжир (республика)

абдельмаджид теббун

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-алжирских переговоров. "Хорошие возможности имеются для российско-алжирской деловой кооперации по целому ряду других отраслей, в частности в автопроме, транспортном и сельхозмашиностроении, в области мирного использования космического пространства, связи и телекоммуникаций. Причем российская сторона готова не просто поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, обучать профильных алжирских специалистов", - сказал Путин. По его словам, Россия "традиционно многое делает в плане подготовки алжирских высококвалифицированных национальных кадров". "В общей сложности порядка 20 тысяч алжирцев уже получили образование в наших вузах. Еще примерно 1,5 тысячи продолжают свое обучение. Учитывая высокий спрос среди алжирских граждан на учебу в России, приняли решение увеличить квоту бюджетных мест для Алжира на треть", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

россия

алжир (республика)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, алжир (республика), абдельмаджид теббун