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Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023
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14:31 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878342082.html
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:31
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
алжир (республика)
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые отношения с РФ. "Между российским народом и героическим, я бы сказал мужественным, народом Алжира – поскольку он многие годы сражался за свою независимость и победил – у нас сложились очень добрые отношения", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Глава государства напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Алжиром.
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), в мире
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Алжир (республика), В мире
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин

Путин: мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые отношения с РФ.
"Между российским народом и героическим, я бы сказал мужественным, народом Алжира – поскольку он многие годы сражался за свою независимость и победил – у нас сложились очень добрые отношения", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
Глава государства напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Алжиром.
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