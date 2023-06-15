https://ria.ru/20230615/alzhir-1878342082.html

Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин

Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023

Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин

Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:31

2023-06-15T14:31

россия

владимир путин

абдельмаджид теббун

алжир (республика)

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые отношения с РФ. "Между российским народом и героическим, я бы сказал мужественным, народом Алжира – поскольку он многие годы сражался за свою независимость и победил – у нас сложились очень добрые отношения", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Глава государства напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Алжиром.

https://ria.ru/20230615/sammit-1878338285.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), в мире