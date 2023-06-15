https://ria.ru/20230615/alzhir-1878342082.html
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:31
2023-06-15T14:31
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
алжир (республика)
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые отношения с РФ. "Между российским народом и героическим, я бы сказал мужественным, народом Алжира – поскольку он многие годы сражался за свою независимость и победил – у нас сложились очень добрые отношения", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Глава государства напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Алжиром.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), в мире
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Алжир (республика), В мире
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Путин: мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужественный народ Алжира долгие годы сражался за свою независимость и победил, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что у этой страны сложились добрые отношения с РФ.
"Между российским народом и героическим, я бы сказал мужественным, народом Алжира – поскольку он многие годы сражался за свою независимость и победил – у нас сложились очень добрые отношения", - сказал Путин в ходе государственного визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.
Глава государства напомнил, что в прошлом году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Алжиром.
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