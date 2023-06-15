https://ria.ru/20230615/aktsiya-1878436392.html
Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю"
Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю" - РИА Новости, 15.06.2023
Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю"
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю", которая проводится Министерством просвещения РФ в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:44
2023-06-15T18:44
2023-06-15T18:53
новости агентства
дмитрий киселев
миа "россия сегодня"
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю", которая проводится Министерством просвещения РФ в объявленный указом президента Год педагога и наставника."Я хотел бы вспомнить своего недавно ушедшего учителя и наставника Эдуарда Михайловича Сагалаева. Это телевизионный журналист, организатор, продюсер и большой человек, который привел меня на телевидение, помог сделать первые шаги и сопровождал практически всю мою телевизионную жизнь", — сказал Киселев.Он подчеркнул, что наставнику важно самому в совершенстве владеть профессией и уметь ею увлечь. А еще — верить в своего ученика и предоставлять ему свободу творчества.Год педагога и наставника приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основоположников российской научной педагогики Константина Ушинского. Акция "Спасибо учителю" стартовала 25 мая, и к ней уже присоединилось более 180 тыс. человек.Для участия в акции нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить в соцсети с хэштегом #СпасибоУчителю, навестить любимого педагога или позвонить ему. Поблагодарить учителя можно и с помощью сайта спасибоучителю.рф. На портале есть возможность заполнить и скачать красивую открытку, чтобы потом выложить ее в соцсети или отправить педагогу.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877726305.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, дмитрий киселев, миа "россия сегодня", пмэф 2023
Новости агентства, Дмитрий Киселев, МИА "Россия сегодня", ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев принял участие в акции "Спасибо учителю", которая проводится Министерством просвещения РФ в объявленный указом президента Год педагога и наставника.
"Я хотел бы вспомнить своего недавно ушедшего учителя и наставника Эдуарда Михайловича Сагалаева. Это телевизионный журналист, организатор, продюсер и большой человек, который привел меня на телевидение, помог сделать первые шаги и сопровождал практически всю мою телевизионную жизнь", — сказал Киселев.
Агентство РИА Новости стало фотохостом ПМЭФ-2023
Он подчеркнул, что наставнику важно самому в совершенстве владеть профессией и уметь ею увлечь. А еще — верить в своего ученика и предоставлять ему свободу творчества.
Год педагога и наставника приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основоположников российской научной педагогики Константина Ушинского. Акция "Спасибо учителю" стартовала 25 мая, и к ней уже присоединилось более 180 тыс. человек.
Для участия в акции нужно сделать фото или видео со своим учителем и выложить в соцсети с хэштегом #СпасибоУчителю, навестить любимого педагога или позвонить ему. Поблагодарить учителя можно и с помощью сайта спасибоучителю.рф
. На портале есть возможность заполнить и скачать красивую открытку, чтобы потом выложить ее в соцсети или отправить педагогу.