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Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы - РИА Новости, 15.06.2023
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17:02 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/aktivy-1878399372.html
Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы
Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы - РИА Новости, 15.06.2023
Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы
Публикация газеты Financial Times о "тайной" просьбе Кремля разработать законопроект, который позволит скупать задешево активы зарубежных компаний, не... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:02
2023-06-15T17:02
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Публикация газеты Financial Times о "тайной" просьбе Кремля разработать законопроект, который позволит скупать задешево активы зарубежных компаний, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам. FT со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что Россия якобы планирует принять законопроект, с помощью которого можно будет конфисковывать активы западных компаний и усложнить их попытки покинуть российский рынок. Издание утверждает, что Кремль на прошлой неделе тайно приказал разработать законопроект, который позволит "присваивать западные активы по минимальным ценам" или со значительной скидкой, и обсуждает дальнейшие меры по национализации западных групп. Согласно сообщению, члены экономической группы в Москве хотят, чтобы западные компании знали об угрозе возможной национализации.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы

Песков: статья об идее Кремля скупать иностранные активы не соответствует действительности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Публикация газеты Financial Times о "тайной" просьбе Кремля разработать законопроект, который позволит скупать задешево активы зарубежных компаний, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.
FT со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что Россия якобы планирует принять законопроект, с помощью которого можно будет конфисковывать активы западных компаний и усложнить их попытки покинуть российский рынок. Издание утверждает, что Кремль на прошлой неделе тайно приказал разработать законопроект, который позволит "присваивать западные активы по минимальным ценам" или со значительной скидкой, и обсуждает дальнейшие меры по национализации западных групп. Согласно сообщению, члены экономической группы в Москве хотят, чтобы западные компании знали об угрозе возможной национализации.
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