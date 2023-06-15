https://ria.ru/20230615/aktivy-1878399372.html

Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы

Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы - РИА Новости, 15.06.2023

Песков прокомментировал статью FT об идее Кремля скупать иностранные активы

Публикация газеты Financial Times о "тайной" просьбе Кремля разработать законопроект, который позволит скупать задешево активы зарубежных компаний, не... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:02

2023-06-15T17:02

2023-06-15T17:02

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Публикация газеты Financial Times о "тайной" просьбе Кремля разработать законопроект, который позволит скупать задешево активы зарубежных компаний, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Это не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам. FT со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет, что Россия якобы планирует принять законопроект, с помощью которого можно будет конфисковывать активы западных компаний и усложнить их попытки покинуть российский рынок. Издание утверждает, что Кремль на прошлой неделе тайно приказал разработать законопроект, который позволит "присваивать западные активы по минимальным ценам" или со значительной скидкой, и обсуждает дальнейшие меры по национализации западных групп. Согласно сообщению, члены экономической группы в Москве хотят, чтобы западные компании знали об угрозе возможной национализации.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков