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"Новый этап отношений". О чем договорился Путин с президентом Алжира

"Новый этап отношений". О чем договорился Путин с президентом Алжира - РИА Новости, 15.06.2023

"Новый этап отношений". О чем договорился Путин с президентом Алжира

В Москве состоялись российско-алжирские переговоры на высшем уровне. Президенты Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун вспомнили историю двусторонних связей,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:24

2023-06-15T18:24

2023-06-15T18:45

россия

москва

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брикс

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве состоялись российско-алжирские переговоры на высшем уровне. Президенты Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун вспомнили историю двусторонних связей, обозначили перспективы сотрудничества. Приняли ряд совместных документов. О главных заявлениях и итогах — в материале РИА Новости.Визит высшего уровняТеббун прилетел в Москву 13 июня. На следующий день встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.А сегодня — с Владимиром Путиным.Поскольку визит государственный, президент России принимал высокого гостя в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Оркестр исполнил государственные гимны двух стран, и лидеры удалились на переговоры.Давнее партнерствоОтношения с Алжиром для России носят стратегический характер, подчеркнул Путин. Причем эта особенность двусторонних связей восходит к середине прошлого столетия. Тогда СССР оказал значительную поддержку африканской стране в освободительной войне и содействовал обретению независимости."Российско-алжирское взаимодействие в настоящее время является подлинно многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития", — сказал президент, анонсировав подписание совместной декларации об углублении стратегического партнерства. Этот документ ознаменует "новый, более продвинутый этап в двусторонних отношениях".Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте, на хорошем уровне находится и межгосударственная координация в рамках многосторонних форматов и организаций: ОПЕК+, Форума стран — экспортеров газа, ООН.К визиту Теббуна приурочили открытие в центре Москвы сквера имени алжирского национального героя Эмира Абделькадера. Это стало еще одним ярким символом крепкой дружбы двух стран, отметил Путин.Быть на связиПрезидент Алжира, в свою очередь, указал, что зарубежное давление на его страну и Россию не нанесет ущерба двустороннему сотрудничеству. "Мы должны обмениваться мнениями в любых условиях. Мы должны всегда быть на связи", — подчеркнул он.Прежде всего необходимо ускорить процесс вхождения Алжира в БРИКС и отказ от расчетов в долларах и евро.Особо Теббун выделил ливийскую проблематику, потому что стабильность в бывшей Джамахирии отвечает интересам и Москвы, и Алжира. Он также поддержал взаимодействие России с Мали.ИтогиПосле переговоров в узком и расширенном составах Путин и Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве. В документе речь идет о многом: от противодействия фальсификации истории до сотрудничества в области ядерных технологий.Внешнеполитические ведомства заключили соглашение о взаимодействии в области массовых коммуникаций, минкульты — о партнерстве на ближайшие годы. Приняли меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экологии России и Министерством гидравлики Алжира, между минюстами обеих стран.Руководители России и Алжира выступили перед журналистами."Переговоры <…> прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям", — сказал Путин.Он подтвердил необходимость расширения расчетов в нацвалютах, поблагодарил Теббуна за готовность способствовать урегулированию конфликта на Украине.Москва готова участвовать в совместных проектах в Алжире, "в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий — например, в сфере медицины или в области сельского хозяйства". Обсуждали и сотрудничество в военно-технической сфере.Хорошие перспективы для деловой кооперации открываются в автопроме, транспортном и сельхозмашиностроении. "Российская сторона готова не только поставлять технику и организовывать ее послепродажное обслуживание, но и локализовать производство на территории Алжира, обучать профильных алжирских специалистов", — уточнил Путин.Теббун пообещал способствовать взаимовыгодному сотрудничеству во всех областях. "Я хочу попросить российских инвесторов обратить внимание на Алжир, где создана благоприятная атмосфера для деловых отношений", — сказал он.По его словам, переговоры в Кремле были откровенными и дружественными, а точки зрения двух стран совпадают практически по всем вопросам.

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