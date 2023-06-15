https://ria.ru/20230615/aeroport-1878470398.html
Пушилин рассказал о группе по проекту восстановления аэропорта Мариуполя
Пушилин рассказал о группе по проекту восстановления аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 15.06.2023
Пушилин рассказал о группе по проекту восстановления аэропорта Мариуполя
Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя, уже есть понимание, какие ресурсы и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:43
2023-06-15T20:43
2023-06-15T22:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя, уже есть понимание, какие ресурсы и организации будут задействованы, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка. "При правительстве ДНР организована межведомственная группа по всей необходимой подготовке, в том числе по проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта. Первого июня она уже провела заседание в мариупольском аэропорту. Безусловно, есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта, а также взлетно-посадочной полосы, как он будет задействован", - сказал Пушилин, отметив, что главенствующую роль здесь играет организация безопасности. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878454705.html
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мариуполь, россия, виталий савельев, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, экономика
ПМЭФ-2023, Мариуполь, Россия, Виталий Савельев, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Экономика
Пушилин рассказал о группе по проекту восстановления аэропорта Мариуполя
Пушилин: создана рабочая группа для подготовки проекта восстановления аэропорта Мариуполя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Создана межведомственная рабочая группа для подготовки проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта Мариуполя, уже есть понимание, какие ресурсы и организации будут задействованы, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что аэропорт Мариуполя можно будет задействовать в 2024-2025 годах, если позволит обстановка.
"При правительстве ДНР организована межведомственная группа по всей необходимой подготовке, в том числе по проектно-сметной документации по восстановлению аэропорта. Первого июня она уже провела заседание в мариупольском аэропорту. Безусловно, есть понимание, какие организации и ресурсы будут задействованы для восстановления аэропорта, а также взлетно-посадочной полосы, как он будет задействован", - сказал Пушилин, отметив, что главенствующую роль здесь играет организация безопасности.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Пушилин рассказал, когда разработают план восстановления Артемовска