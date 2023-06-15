https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878449629.html
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий - РИА Новости, 15.06.2023
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий
"Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:17
2023-06-15T19:17
2023-06-15T19:17
аэрофлот
1с
технологии
россия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" Борис Нуралиев, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Главными задачами соглашения являются обмен опытом и реализация совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации.Среди ключевых направлений сотрудничества - развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области решения задач цифровой трансформации и создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации; реализация совместных мер и мероприятий по развитию стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий и платформенных решений."В ПАО "Аэрофлот" утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации авиакомпании. Уверен, что тесное сотрудничество с ведущим отечественным производителем программного обеспечения позволит нам не только успешно реализовывать проекты в рамках цифровой трансформации, но и совместно развивать новые цифровые продукты для всей российской отрасли авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.Он добавил, что по одному из крупнейших проектов стратегии цифровой трансформации — переходу на отечественную систему управления предприятием, завершены процедуры выбора поставщика и до конца второго квартала будет подписан договор на импортозамещение SAP ERP."Тесное сотрудничество с "1С" позволит нам реализовать этот масштабный проект и обеспечить необходимый уровень автоматизации наших бизнес-процессов", — отметил Александровский.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878411759.html
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, 1с , технологии, россия
Аэрофлот, 1С , Технологии, Россия
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" Борис Нуралиев, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Главными задачами соглашения являются обмен опытом и реализация совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации.
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Среди ключевых направлений сотрудничества - развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области решения задач цифровой трансформации и создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации; реализация совместных мер и мероприятий по развитию стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
"В ПАО "Аэрофлот
" утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации авиакомпании. Уверен, что тесное сотрудничество с ведущим отечественным производителем программного обеспечения позволит нам не только успешно реализовывать проекты в рамках цифровой трансформации, но и совместно развивать новые цифровые продукты для всей российской отрасли авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
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Он добавил, что по одному из крупнейших проектов стратегии цифровой трансформации — переходу на отечественную систему управления предприятием, завершены процедуры выбора поставщика и до конца второго квартала будет подписан договор на импортозамещение SAP ERP.
"Тесное сотрудничество с "1С" позволит нам реализовать этот масштабный проект и обеспечить необходимый уровень автоматизации наших бизнес-процессов", — отметил Александровский.