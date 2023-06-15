Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878449629.html
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий - РИА Новости, 15.06.2023
"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий
"Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:17
2023-06-15T19:17
аэрофлот
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" Борис Нуралиев, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Главными задачами соглашения являются обмен опытом и реализация совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации.Среди ключевых направлений сотрудничества - развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области решения задач цифровой трансформации и создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации; реализация совместных мер и мероприятий по развитию стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий и платформенных решений."В ПАО "Аэрофлот" утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации авиакомпании. Уверен, что тесное сотрудничество с ведущим отечественным производителем программного обеспечения позволит нам не только успешно реализовывать проекты в рамках цифровой трансформации, но и совместно развивать новые цифровые продукты для всей российской отрасли авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.Он добавил, что по одному из крупнейших проектов стратегии цифровой трансформации — переходу на отечественную систему управления предприятием, завершены процедуры выбора поставщика и до конца второго квартала будет подписан договор на импортозамещение SAP ERP."Тесное сотрудничество с "1С" позволит нам реализовать этот масштабный проект и обеспечить необходимый уровень автоматизации наших бизнес-процессов", — отметил Александровский.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878411759.html
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3fc5f0bee30184d53acefdd76c452b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, 1с , технологии, россия
Аэрофлот, 1С , Технологии, Россия

"Аэрофлот" и "1С" будут сотрудничать в области информационных технологий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве, документ подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и директор ООО "1С" Борис Нуралиев, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Главными задачами соглашения являются обмен опытом и реализация совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ
Вчера, 17:33
Среди ключевых направлений сотрудничества - развитие отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области решения задач цифровой трансформации и создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации; реализация совместных мер и мероприятий по развитию стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий и платформенных решений.
"В ПАО "Аэрофлот" утверждена и реализуется масштабная стратегия цифровой трансформации авиакомпании. Уверен, что тесное сотрудничество с ведущим отечественным производителем программного обеспечения позволит нам не только успешно реализовывать проекты в рамках цифровой трансформации, но и совместно развивать новые цифровые продукты для всей российской отрасли авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова гендиректора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
Вчера, 11:34
Он добавил, что по одному из крупнейших проектов стратегии цифровой трансформации — переходу на отечественную систему управления предприятием, завершены процедуры выбора поставщика и до конца второго квартала будет подписан договор на импортозамещение SAP ERP.
"Тесное сотрудничество с "1С" позволит нам реализовать этот масштабный проект и обеспечить необходимый уровень автоматизации наших бизнес-процессов", — отметил Александровский.
 
АэрофлотТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала