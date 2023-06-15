https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878411759.html

Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ

Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

2023-06-15T17:33

пмэф-2023

экономика

россия

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", сообщает пресс-служба авиакомпании.В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал замминистра транспорта Игорь Чалик.Как напомнил Чалик, выступая на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации, президент Российской Федерации Владимир Путин особо отметил, что Аэрофлот укрепил статус нашей страны как одной из ведущих мировых авиационных держав."Сегодня группа компаний "Аэрофлот" — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, её культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники Аэрофлота. Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве", — отметил замглавы МинтрансаОн выразил уверенность, что посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию."Выпуск почтовой марки, посвящённой вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России — это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займёт достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Александровский.По словам гендиректора "Почты России", "Аэрофлот" относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Он поздравил компанию с юбилеем и пожелал и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полётов.Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия "Аэрофлота" — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Номинал марки — 100 рублей.Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. 15 июня у филателистов есть возможность приобрести и погасить марку в Московском отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой, 26.

https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878408875.html

https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, аэрофлот