https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878411759.html
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:33
2023-06-15T17:33
2023-06-15T17:33
пмэф-2023
экономика
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", сообщает пресс-служба авиакомпании.В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал замминистра транспорта Игорь Чалик.Как напомнил Чалик, выступая на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации, президент Российской Федерации Владимир Путин особо отметил, что Аэрофлот укрепил статус нашей страны как одной из ведущих мировых авиационных держав."Сегодня группа компаний "Аэрофлот" — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, её культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники Аэрофлота. Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве", — отметил замглавы МинтрансаОн выразил уверенность, что посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию."Выпуск почтовой марки, посвящённой вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России — это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займёт достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Александровский.По словам гендиректора "Почты России", "Аэрофлот" относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Он поздравил компанию с юбилеем и пожелал и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полётов.Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия "Аэрофлота" — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Номинал марки — 100 рублей.Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. 15 июня у филателистов есть возможность приобрести и погасить марку в Московском отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой, 26.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878408875.html
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, аэрофлот
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Аэрофлот
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", сообщает пресс-служба авиакомпании.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Почта России
" Михаил Волков
. Почетным гостем церемонии стал замминистра транспорта Игорь Чалик.
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Как напомнил Чалик, выступая на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации, президент Российской Федерации Владимир Путин
особо отметил, что Аэрофлот укрепил статус нашей страны как одной из ведущих мировых авиационных держав.
«
"Сегодня группа компаний "Аэрофлот" — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, её культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники Аэрофлота. Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве", — отметил замглавы Минтранса
Он выразил уверенность, что посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию.
"Выпуск почтовой марки, посвящённой вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России
— это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займёт достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Александровский.
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По словам гендиректора "Почты России", "Аэрофлот" относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Он поздравил компанию с юбилеем и пожелал и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полётов.
Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия "Аэрофлота" — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Номинал марки — 100 рублей.
Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. 15 июня у филателистов есть возможность приобрести и погасить марку в Московском отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой, 26.