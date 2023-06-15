Рейтинг@Mail.ru
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
17:33 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878411759.html
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:33
2023-06-15T17:33
пмэф-2023
экономика
россия
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", сообщает пресс-служба авиакомпании.В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал замминистра транспорта Игорь Чалик.Как напомнил Чалик, выступая на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации, президент Российской Федерации Владимир Путин особо отметил, что Аэрофлот укрепил статус нашей страны как одной из ведущих мировых авиационных держав."Сегодня группа компаний "Аэрофлот" — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, её культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники Аэрофлота. Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве", — отметил замглавы МинтрансаОн выразил уверенность, что посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию."Выпуск почтовой марки, посвящённой вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России — это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займёт достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Александровский.По словам гендиректора "Почты России", "Аэрофлот" относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Он поздравил компанию с юбилеем и пожелал и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полётов.Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия "Аэрофлота" — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Номинал марки — 100 рублей.Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. 15 июня у филателистов есть возможность приобрести и погасить марку в Московском отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой, 26.
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878408875.html
https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52a027815e824502fa718ff53a073c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, аэрофлот
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Аэрофлот

Почтовую марку в честь 100-летия "Аэрофлота" погасили на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 100-летнему юбилею "Аэрофлота", сообщает пресс-служба авиакомпании.
В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Почта России" Михаил Волков. Почетным гостем церемонии стал замминистра транспорта Игорь Чалик.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Аэрофлот" и ФПК будут совместно повышать доступность перевозок
Вчера, 17:28
Как напомнил Чалик, выступая на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации, президент Российской Федерации Владимир Путин особо отметил, что Аэрофлот укрепил статус нашей страны как одной из ведущих мировых авиационных держав.
«
"Сегодня группа компаний "Аэрофлот" — крупнейший в стране авиационный холдинг, лидер в сфере пассажирских авиаперевозок. История перевозчика неразрывна связана с историей нашей страны, её культурой. Нередко прототипами героев книг и фильмов становились работники Аэрофлота. Художественные образы пилотов, бортпроводников нашли достойное отражение в искусстве", — отметил замглавы Минтранса
Он выразил уверенность, что посвященная вековому юбилею "Аэрофлота" почтовая марка будет пользоваться большим успехом и станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов и тех, кто любит авиацию.
"Выпуск почтовой марки, посвящённой вековому юбилею старейшей и крупнейшей авиакомпании страны, безусловно станет событием в филателии. Последний раз почтовая марка в честь "Аэрофлота" выпускалась 40 лет назад — в год 60-летия компании. Авиационная филателия России — это уникальное направление, которое позволяет отследить историю нашей страны и отечественной гражданской авиации. Уверен, что эксклюзивная юбилейная марка "Аэрофлота" займёт достойное место в коллекциях и станет настоящей ценностью для филателистов и любителей авиации", — подчеркнул гендиректор "Аэрофлота" Александровский.
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Аэрофлот" запускает рейсы из Новосибирска на популярный курорт Таиланда
Вчера, 11:34
По словам гендиректора "Почты России", "Аэрофлот" относится к тем самым брендам, которые любят из поколения в поколение, с которыми у каждой семьи связаны воспоминания. Он поздравил компанию с юбилеем и пожелал и далее дарить людям самые лучшие впечатления от полётов.
Юбилейная почтовая марка выполнена в единой концепции фирменного стиля 100-летия "Аэрофлота" — русского авангарда. Церемония гашения — это торжественная презентация нового знака почтовой оплаты. Во время мероприятия на марку ставят оттиск специального памятного художественного штемпеля с датой гашения. Номинал марки — 100 рублей.
Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров. 15 июня у филателистов есть возможность приобрести и погасить марку в Московском отделении "Почты России" 101000 на Мясницкой, 26.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала