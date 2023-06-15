https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878408875.html

"Аэрофлот" и ФПК будут совместно повышать доступность перевозок

"Аэрофлот" и ФПК будут совместно повышать доступность перевозок - РИА Новости, 15.06.2023

"Аэрофлот" и ФПК будут совместно повышать доступность перевозок

"Аэрофлот" и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") договорились о расширении сферы взаимодействия для повышения доступности перевозок, сообщает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:28

2023-06-15T17:28

2023-06-15T17:28

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") договорились о расширении сферы взаимодействия для повышения доступности перевозок, сообщает пресс-служба авиакомпании.Соответствующий меморандум о взаимопонимании между двумя компаниями подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор АО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Пястолов в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.Согласно документу, стороны намерены работать над дальнейшим совершенствованием проекта комбинированных перевозок по схеме "самолет+поезд", а также в направлении развития двухстороннего сотрудничества в рамках программ лояльности "Аэрофлот Бонус" и "РЖД Бонус" в целях создания более комфортных и удобных условий для поездок по стране, в том числе для пассажиров из отдалённых регионов с ограниченной транспортной доступностью."Мы рады продолжить и расширить сотрудничество с Федеральной пассажирской компанией, которое показало свою несомненную актуальность и востребованность. Результаты прошлого летнего сезона подтвердили, что благодаря пилотному проекту с АО "ФПК" на юге России значительно упрощается логистика пассажиров. Комбинация воздушного и наземного транспорта с удобными пересадками — это комфортный способ путешествовать в отдалённые регионы, с которыми нет прямого авиасообщения. Уверен, что наша совместная работа будет и далее содействовать решению важной государственной задачи по повышению мобильности населения России", — отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.Как сообщил гендиректор АО "ФПК", вместе с авиаторами компания обеспечивает стабильные и безопасные перевозки внутри страны, в том числе и на южных направлениях, которые в летний период наиболее востребованы."Это наша первостепенная стратегическая задача. Вместе с компанией "Аэрофлот" мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах и хотим предложить пассажирам новые решения, которые позволят сделать путешествия по России, в том числе с туристическими целями, удобными и доступными для всех слоёв населения" — сказал Пястолов.В 2022 году Федеральная пассажирская компания и "Аэрофлот" договорились об организации комбинированных перевозок. В целях реализации совместного проекта на полях XXV Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании между АО "ФПК" и ПАО "Аэрофлот". В рамках этого документа разработана технология комбинированной перевозки на маршруте Москва — Аэропорт Сочи — Адлер — Краснодар/Анапа. Сегодня "Ласточки" от станции Аэропорт Сочи курсируют уже в три города — Анапу, Краснодар и Ростов-на-Дону. В прямом сообщении они перевезли более 80 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20230615/aeroflot-1878272983.html

https://ria.ru/20230531/kitay-1875246364.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот