https://ria.ru/20230615/aeroekspress-1878299777.html
"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании
"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании - РИА Новости, 15.06.2023
"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании
Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов поездов в аэропорт Шереметьево и обратно из-за работ на дороге, сообщил перевозчик. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:11
2023-06-15T16:11
2023-06-15T16:11
туризм
новости - туризм
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов поездов в аэропорт Шереметьево и обратно из-за работ на дороге, сообщил перевозчик. "В связи с проведением работ на железной дороге… 24-25 июня часть рейсов будет отменена. 17-18 июня аэроэкспрессы будут курсировать с Савеловского вокзала каждые 30 минут по стандартному расписанию за исключением нескольких рейсов, которые будут отменены", – говорится в сообщении. Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресса" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также билеты продаются онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресса". "24-25 июня в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5.36, 9.36, 11.36, 13.36, 15.06, 18.36, 20.36, 22.06, из Шереметьево – в 06.13, 08.14, 10.14, 12.14, 15.37, 17.14, 19.14, 20.40, а также в 22.43 25 июня. Остальные поезда в эти дни будут отменены", – добавляется в сообщении.
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новости - туризм, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), центральная пригородная пассажирская компания
Туризм, Новости - Туризм, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Центральная пригородная пассажирская компания
"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании
"Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов поездов в аэропорт Шереметьево и обратно из-за работ на дороге, сообщил перевозчик.
"В связи с проведением работ на железной дороге… 24-25 июня часть рейсов будет отменена. 17-18 июня аэроэкспрессы будут курсировать с Савеловского вокзала каждые 30 минут по стандартному расписанию за исключением нескольких рейсов, которые будут отменены", – говорится в сообщении.
Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресса" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК
. Также билеты продаются онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресса".
"24-25 июня в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5.36, 9.36, 11.36, 13.36, 15.06, 18.36, 20.36, 22.06, из Шереметьево – в 06.13, 08.14, 10.14, 12.14, 15.37, 17.14, 19.14, 20.40, а также в 22.43 25 июня. Остальные поезда в эти дни будут отменены", – добавляется в сообщении.
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