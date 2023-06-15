https://ria.ru/20230615/aeroekspress-1878299777.html

"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании

"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании - РИА Новости, 15.06.2023

"Аэроэкспресс" сообщил об изменениях в расписании

Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов поездов в аэропорт Шереметьево и обратно из-за работ на дороге, сообщил перевозчик. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:11

2023-06-15T16:11

2023-06-15T16:11

туризм

новости - туризм

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в некоторые дни июня отменит ряд рейсов поездов в аэропорт Шереметьево и обратно из-за работ на дороге, сообщил перевозчик. "В связи с проведением работ на железной дороге… 24-25 июня часть рейсов будет отменена. 17-18 июня аэроэкспрессы будут курсировать с Савеловского вокзала каждые 30 минут по стандартному расписанию за исключением нескольких рейсов, которые будут отменены", – говорится в сообщении. Купить билет на Савеловском вокзале можно у сотрудников "Аэроэкспресса" в пассажирской зоне или в кассах ЦППК. Также билеты продаются онлайн на сайте или в мобильном приложении "Аэроэкспресса". "24-25 июня в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5.36, 9.36, 11.36, 13.36, 15.06, 18.36, 20.36, 22.06, из Шереметьево – в 06.13, 08.14, 10.14, 12.14, 15.37, 17.14, 19.14, 20.40, а также в 22.43 25 июня. Остальные поезда в эти дни будут отменены", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230608/gagra-1877006404.html

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новости - туризм, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), центральная пригородная пассажирская компания