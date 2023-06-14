Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/zhitelstvo-1878074988.html
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту
Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
специальная военная операция на украине
мария бутина
госдума рф
вооруженные силы рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151596/80/1515968058_41:0:2400:1327_1920x0_80_0_0_8e8be814a3080af27072f6ce528c25f4.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения спецоперации, а также членам их семей. Поправка была инициирована членом комитета ГД по международным делам Марией Бутиной. "Иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год (далее – военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные)", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151596/80/1515968058_522:0:2291:1327_1920x0_80_0_0_f7f83df526df142b05129335dffd8c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария бутина, госдума рф, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Мария Бутина, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту

ГД одобрила поправку о виде на жительство иностранцам, служащим по контракту во время СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения спецоперации, а также членам их семей.
Поправка была инициирована членом комитета ГД по международным делам Марией Бутиной.
"Иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год (далее – военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные)", - говорится в тексте документа.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Минобороны в начале июня приняло на контракт более 13,5 тысячи человек
10 июня, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМария БутинаГосдума РФВооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала