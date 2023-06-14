https://ria.ru/20230614/zhitelstvo-1878074988.html

Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту

Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту - РИА Новости, 14.06.2023

Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту

Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

2023-06-14T15:24

специальная военная операция на украине

мария бутина

госдума рф

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения спецоперации, а также членам их семей. Поправка была инициирована членом комитета ГД по международным делам Марией Бутиной. "Иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год (далее – военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные)", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мария бутина, госдума рф, вооруженные силы рф, общество