https://ria.ru/20230614/zhitelstvo-1878074988.html
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту - РИА Новости, 14.06.2023
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту
Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
2023-06-14T15:24
специальная военная операция на украине
мария бутина
госдума рф
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума одобрила поправку, в которой предлагается предоставлять вид на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранцам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения спецоперации, а также членам их семей. Поправка была инициирована членом комитета ГД по международным делам Марией Бутиной. "Иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год (далее – военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего. Членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные)", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20230610/minoborony-1877381346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария бутина, госдума рф, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Мария Бутина, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Общество
Госдума одобрила поправку о ВНЖ для иностранцев, служащих по контракту
ГД одобрила поправку о виде на жительство иностранцам, служащим по контракту во время СВО