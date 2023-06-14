https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html
Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева
Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" выразил уверенность, что Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:47
2023-06-14T12:47
2023-06-14T13:16
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в мире
белоруссия
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александр лукашенко
владимир зеленский
михаил горбачев
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" выразил уверенность, что Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. "Они (коллективный Запад – ред.) Володе Зеленскому не дают договориться. Да и он сам хорош. Хотя я уверен, и имею такую информацию, что в Украине сегодня – сейчас тебе скажу, а они взорвутся там – подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. В том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там", - сказал Лукашенко. При этом белорусский лидер с сожалением добавил, что есть "распиаренная верхушка" киевского режима, которая игнорирует волю народа. "Он (Зеленский – ред.) – сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее… Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева – "Горби! Горби!..", целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него", - сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что на Украине люди хотят жить, а не умирать. "Что бы там ни было – мы потом разберемся кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли", - резюмировал президент Белоруссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева
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