https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html

Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева

Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" выразил уверенность, что Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:47

2023-06-14T12:47

2023-06-14T13:16

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

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михаил горбачев

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" выразил уверенность, что Владимира Зеленского ждет судьба первого президента СССР Михаила Горбачева. "Они (коллективный Запад – ред.) Володе Зеленскому не дают договориться. Да и он сам хорош. Хотя я уверен, и имею такую информацию, что в Украине сегодня – сейчас тебе скажу, а они взорвутся там – подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. В том числе подавляющее большинство военных, которые воюют и гибнут там", - сказал Лукашенко. При этом белорусский лидер с сожалением добавил, что есть "распиаренная верхушка" киевского режима, которая игнорирует волю народа. "Он (Зеленский – ред.) – сейчас "герой". Он шастает по всему миру, его там целуют, обнимают и так далее… Ну, я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева – "Горби! Горби!..", целовали и что получили?.. Вот точно так же будет у него", - сказал белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул, что на Украине люди хотят жить, а не умирать. "Что бы там ни было – мы потом разберемся кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли", - резюмировал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230610/poteri-1877434376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, ссср, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, михаил горбачев, ситуация в днр и лнр