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Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА
Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:11
2023-06-14T12:11
2023-06-14T13:21
пмэф-2023
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, такие центры будут создаваться в субъектах РФ в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. "Мы подали заявку в правительство РФ на специализированный центр, который связан с управлением, перехватом управления и радиоподавлением беспилотной авиации. Это та компетенция, которая есть у региона. У нас для этого есть и научный, и производственный потенциал: это разработки и производство беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты. Соответственно, будем создавать такой центр. Ждем одобрения заявки", - сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ. По его словам, это будет специализированный центр, где сконцентрируется наука и промышленность, а разработки будут как полезны Минобороны, так и необходимы в мирных целях. Уже готовится площадка, формируется инфраструктура для апробации БЛПА на базе аэродрома в Демянском районе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, такие центры будут создаваться в субъектах РФ
в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.
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"Мы подали заявку в правительство РФ на специализированный центр, который связан с управлением, перехватом управления и радиоподавлением беспилотной авиации. Это та компетенция, которая есть у региона. У нас для этого есть и научный, и производственный потенциал: это разработки и производство беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты. Соответственно, будем создавать такой центр. Ждем одобрения заявки", - сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По его словам, это будет специализированный центр, где сконцентрируется наука и промышленность, а разработки будут как полезны Минобороны, так и необходимы в мирных целях. Уже готовится площадка, формируется инфраструктура для апробации БЛПА на базе аэродрома в Демянском районе
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.