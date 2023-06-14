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Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023
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12:11 14.06.2023 (обновлено: 13:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zayavka-1877998873.html
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023
Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА
Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:11
2023-06-14T13:21
пмэф-2023
новгородская область
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, такие центры будут создаваться в субъектах РФ в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. "Мы подали заявку в правительство РФ на специализированный центр, который связан с управлением, перехватом управления и радиоподавлением беспилотной авиации. Это та компетенция, которая есть у региона. У нас для этого есть и научный, и производственный потенциал: это разработки и производство беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты. Соответственно, будем создавать такой центр. Ждем одобрения заявки", - сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ. По его словам, это будет специализированный центр, где сконцентрируется наука и промышленность, а разработки будут как полезны Минобороны, так и необходимы в мирных целях. Уже готовится площадка, формируется инфраструктура для апробации БЛПА на базе аэродрома в Демянском районе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html
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новгородская область, андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА

© РИА Новости / Фотохост-агентство  | Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
По его словам, такие центры будут создаваться в субъектах РФ в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.
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Новгородская область отправит в зону СВО десять тонн гуманитарного груза
2 июня, 12:38
"Мы подали заявку в правительство РФ на специализированный центр, который связан с управлением, перехватом управления и радиоподавлением беспилотной авиации. Это та компетенция, которая есть у региона. У нас для этого есть и научный, и производственный потенциал: это разработки и производство беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты. Соответственно, будем создавать такой центр. Ждем одобрения заявки", - сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По его словам, это будет специализированный центр, где сконцентрируется наука и промышленность, а разработки будут как полезны Минобороны, так и необходимы в мирных целях. Уже готовится площадка, формируется инфраструктура для апробации БЛПА на базе аэродрома в Демянском районе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Новгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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