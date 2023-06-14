https://ria.ru/20230614/zayavka-1877998873.html

Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА

Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА - РИА Новости, 14.06.2023

Новгородская область подала заявку на создание центра по управлению БПЛА

Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:11

2023-06-14T12:11

2023-06-14T13:21

пмэф-2023

новгородская область

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878027649_0:77:1875:1132_1920x0_80_0_0_02758a81199d34318fb58d3693445719.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Новгородская область подала заявку на создание в регионе научно-производственного центра по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, такие центры будут создаваться в субъектах РФ в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. "Мы подали заявку в правительство РФ на специализированный центр, который связан с управлением, перехватом управления и радиоподавлением беспилотной авиации. Это та компетенция, которая есть у региона. У нас для этого есть и научный, и производственный потенциал: это разработки и производство беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты. Соответственно, будем создавать такой центр. Ждем одобрения заявки", - сказал Никитин РИА Новости в рамках ПМЭФ. По его словам, это будет специализированный центр, где сконцентрируется наука и промышленность, а разработки будут как полезны Минобороны, так и необходимы в мирных целях. Уже готовится площадка, формируется инфраструктура для апробации БЛПА на базе аэродрома в Демянском районе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/gumpomosch-1875745259.html

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)