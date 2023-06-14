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Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек, сообщил Сальдо
Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек, сообщил Сальдо - РИА Новости, 14.06.2023
Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек, сообщил Сальдо
Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, попавших в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС, снизился... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:48
2023-06-14T00:48
2023-06-14T01:06
каховская гэс
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владимир сальдо
дмитрий песков
херсонская область
новая каховка
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах Херсонской области, попавших в зону наводнения после разрушения Каховской ГЭС, снизился практически до нулевой отметки, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений – 5 метров", - написал Сальдо в Telegram-канале.В Новой Каховке в течение суток проведена специальная обработка пяти двухэтажных домов, откачана вода из четырех домов (за все время - из 22), вывезены 102 кубометра мусора, добавил он.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более семи тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Каховская ГЭС, Россия, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Вода практически полностью ушла из Голой Пристани и Алешек, сообщил Сальдо
Сальдо сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани "почти до нуля"