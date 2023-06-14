https://ria.ru/20230614/zasedanie-1878131185.html

Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"*

Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"* - РИА Новости, 14.06.2023

Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"*

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 28 июня следующее заседание по уголовному делу в отношении участников националистического батальона... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:38

2023-06-14T17:38

2023-06-14T17:38

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ростов-на-дону

донецкая народная республика

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 28 июня следующее заседание по уголовному делу в отношении участников националистического батальона "Азов"*, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Следующее заседание - 28 июня в 10.00 мск", - говорится в сообщении. В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал процесс по уголовному делу в отношении 24 участников националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ. Конкретная фабула обвинения в данном случае пока не раскрывалась. Однако в ходе заседания государственный обвинитель сообщил, что двое из 24 обвиняемых были обменяны и в дальнейшем не примут участие в процессе. Таким образом, количество подсудимых сократилось до 22. Сегодня в зале суда присутствовали восемь женщин, которые служили поварами в "Азове"*, и 11 мужчин - участников нацбатальона. Еще троих обвиняемых в суд не доставили - они находятся на лечении. По данным следствия, все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории Донецкой Народной Республики с марта по май 2022 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230607/ubiystvo-1876612462.html

https://ria.ru/20230602/rasstrel-1875679683.html

россия

ростов-на-дону

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика, безопасность