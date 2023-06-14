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Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"* - РИА Новости, 14.06.2023
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17:38 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/zasedanie-1878131185.html
Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"*
Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"* - РИА Новости, 14.06.2023
Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"*
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 28 июня следующее заседание по уголовному делу в отношении участников националистического батальона... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:38
2023-06-14T17:38
россия
ростов-на-дону
донецкая народная республика
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 28 июня следующее заседание по уголовному делу в отношении участников националистического батальона "Азов"*, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Следующее заседание - 28 июня в 10.00 мск", - говорится в сообщении. В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал процесс по уголовному делу в отношении 24 участников националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ. Конкретная фабула обвинения в данном случае пока не раскрывалась. Однако в ходе заседания государственный обвинитель сообщил, что двое из 24 обвиняемых были обменяны и в дальнейшем не примут участие в процессе. Таким образом, количество подсудимых сократилось до 22. Сегодня в зале суда присутствовали восемь женщин, которые служили поварами в "Азове"*, и 11 мужчин - участников нацбатальона. Еще троих обвиняемых в суд не доставили - они находятся на лечении. По данным следствия, все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории Донецкой Народной Республики с марта по май 2022 года.*Запрещенная в России террористическая организация
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ростов-на-дону
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россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика, безопасность
Россия, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Ростовский суд назвал дату следующего заседания по делу боевиков "Азова"*

Суд в Ростове-на-Дону назначил следующее заседание по делу боевиков "Азова" на 28 июня

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 28 июня следующее заседание по уголовному делу в отношении участников националистического батальона "Азов"*, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Следующее заседание - 28 июня в 10.00 мск", - говорится в сообщении.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца"
7 июня, 03:13
В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал процесс по уголовному делу в отношении 24 участников националистического батальона "Азов"*, запрещенного в РФ. Конкретная фабула обвинения в данном случае пока не раскрывалась.
Однако в ходе заседания государственный обвинитель сообщил, что двое из 24 обвиняемых были обменяны и в дальнейшем не примут участие в процессе. Таким образом, количество подсудимых сократилось до 22.
Сегодня в зале суда присутствовали восемь женщин, которые служили поварами в "Азове"*, и 11 мужчин - участников нацбатальона. Еще троих обвиняемых в суд не доставили - они находятся на лечении.
По данным следствия, все подсудимые были взяты в плен в ходе боевых действий или задержаны во время фильтрационных мероприятий на территории Донецкой Народной Республики с марта по май 2022 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Взятый в плен боевик - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Украинский пленный признался в расстреле гражданских в Мариуполе
2 июня, 03:34
 
РоссияРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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