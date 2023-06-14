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Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
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16:29 14.06.2023 (обновлено: 16:45 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zapret-1878101476.html
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола
Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:29
2023-06-14T16:45
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций."Если Совет (Думы - ред.) поддержит, мы это сделаем по укороченной рассылке - на 15 дней разошлем и сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время, в течение весенней сессии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола

Спикер ГД Володин: проект о запрете смены пола могут рассмотреть в течение весенней сессии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций.
"Если Совет (Думы - ред.) поддержит, мы это сделаем по укороченной рассылке - на 15 дней разошлем и сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время, в течение весенней сессии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Стенд Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Минздрав поддержал ужесточение регулирования вопроса о смене пола
Вчера, 16:39
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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