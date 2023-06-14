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Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола - РИА Новости, 14.06.2023
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола
Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:29
2023-06-14T16:29
2023-06-14T16:45
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций."Если Совет (Думы - ред.) поддержит, мы это сделаем по укороченной рассылке - на 15 дней разошлем и сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время, в течение весенней сессии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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вячеслав володин, госдума рф
Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, когда могут рассмотреть проект о запрете смены пола
Спикер ГД Володин: проект о запрете смены пола могут рассмотреть в течение весенней сессии
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть в целом законопроект о запрете смены пола в ходе весенней сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуму в конце мая был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций.
"Если Совет (Думы - ред.) поддержит, мы это сделаем по укороченной рассылке - на 15 дней разошлем и сможем рассмотреть законопроект в ближайшее время, в течение весенней сессии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
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