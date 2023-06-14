https://ria.ru/20230614/zaporozhe-1877988780.html
Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте
Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2023
Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте
Вооруженные силы России на одном из участков фронта в Запорожской области пресекли новую попытку атаки украинских войск, сообщил РИА Новости в среду глава... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:46
2023-06-14T11:46
2023-06-14T11:46
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России на одном из участков фронта в Запорожской области пресекли новую попытку атаки украинских войск, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня ранним утром противник на одном из участков фронта предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен", - сказал Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось. Накануне глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте
Рогов: российская армия пресекла новую попытку ВСУ атаковать на Запорожском фронте