https://ria.ru/20230614/zaporozhe-1877988780.html

Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте

Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте - РИА Новости, 14.06.2023

Российская армия отбила новую украинскую атаку на Запорожском фронте

Вооруженные силы России на одном из участков фронта в Запорожской области пресекли новую попытку атаки украинских войск, сообщил РИА Новости в среду глава... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:46

2023-06-14T11:46

2023-06-14T11:46

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

украина

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Вооруженные силы России на одном из участков фронта в Запорожской области пресекли новую попытку атаки украинских войск, сообщил РИА Новости в среду глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня ранним утром противник на одном из участков фронта предпринял попытку атаковать наши позиции при помощи танка и пехоты, но был обнаружен и уничтожен", - сказал Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, поставленных Киевом задач ни на одном из участков фронта достичь не удалось. Накануне глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, украина, владимир рогов, ситуация в днр и лнр