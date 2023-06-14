https://ria.ru/20230614/zakharova-1878088845.html

Мария Захарова: фатальная ошибка Запада – продолжать заигрывание с Киевом

Мария Захарова: фатальная ошибка Запада – продолжать заигрывание с Киевом - РИА Новости, 14.06.2023

Мария Захарова: фатальная ошибка Запада – продолжать заигрывание с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости о... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:00

2023-06-14T16:00

2023-06-14T16:00

пмэф-2023

интервью

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

россия

международный уголовный суд

оон

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума рассказала в интервью РИА Новости о том, чем грозят США поставки танковых снарядов с обедненным ураном на Украину, о перспективах провести международное расследование подрыва дамбы Каховской ГЭС и о том, какими будут ответные меры Москвы на решение властей Германии закрыть четыре из пяти российских генконсульств.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Россия выступила за проведение расследования разрушения плотины Каховской ГЭС, а президент Турции Тайип Эрдоган выдвинул инициативу создать международную комиссию по этому вопросу. Планируются ли какие-то контакты у Москвы с Анкарой по этой теме? И считает ли Москва подходящим тот четырехсторонний формат, который предложил Эрдоган: Турция – РФ – Украина – ООН?– Я сразу хотела бы обратить внимание, что киевский режим моментально устами своих официальных лиц отверг подобное предложение, сказал, что они не намерены заниматься никакими международными расследованиями. Они начали говорить опять про Международный уголовный суд. Но давайте расставим все точки над "i". Во-первых, у так называемого Международного уголовного суда, в принципе, нет компетенции присуждать какие-либо межгосударственные выплаты, о чем тут же начал говорит киевский режим, поскольку, собственно говоря, он не рассматривает споры между государствами. И в любом случае Россия, как и многие другие страны, не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему никаких не несет, о чем мы неоднократно говорили. Мы не сотрудничаем с данным органом, любые решения для нас будут юридически ничтожными. Второй момент: почему киевский режим отказался от транспарентного международного расследования и начал опять говорить про МУС? Да потому что МУС сделали, к сожалению, очередным инструментом атлантической, натоцентричной повестки, очередным винтиком в механизме антироссийского всего – того, что мы называем гибридной войной. К сожалению, еще раз подчеркнем, это не то, что необъективная структура, это структура, которую используют для того, чтобы вести против нас ту самую гибридную войну.Конечно, безусловно, расследовать террористический акт, проявления экстремизма, диверсии необходимо и делать это нужно на глазах у всего мира. Наши компетентные органы уже работают. И я уверена, как и в предыдущих случаях преступлений киевского режима, наши правоохранительные органы будут делиться соответствующей информацией. Тут надо понять логику именно киевского режима. Они полностью себя отвязали от какого-либо международного права, права законности. По сути, это заявление мирового плана о намерении шантажировать мировое сообщество, дабы реализовывать собственные интересы. А интерес у киевского режима, по-моему, один: это собственное выживание, учитывая, что все остальное они вокруг себя уничтожили – государственность, экономику и так далее. И вот такие вот акции, которые они проводят, в частности, в отношении гражданской инфраструктуры, масштабные акции, ведущие к тяжелым, гуманитарным последствиям, наносящие огромный вред гражданскому населению, экологии – для них это есть заявка и демонстрация своих намерений всему миру. Вы скажете: "это парадокс, не может быть, зачем им это делать?" Да потому, что их приперли к стене. Потому что они должны для того, чтобы им давали больше всего: оружия, денег, поддержки – они требуют этого вот уже такими методами. И демонстрируют, на что они способны, если поддерживающая их часть международного сообщества перестанет их накачивать этими всеми ресурсами.– А по поводу международной комиссии, о которой заявил Эрдоган, у нас есть еще какие-то идеи о контактах с ними по этой теме?– Работают наши правоохранители. Это, безусловно, их компетенция.– После подрыва участка аммиакопровода Тольятти-Одесса уже не осталось никаких шансов на продление зерновой сделки?– Вы же прекрасно понимаете, что этот объект, по которому был нанесен удар киевским режимом, имел ключевое значение с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом говорят факты, я могу привести их в очередной раз – в год через него прокачивалось два миллиона тонн сырья для производства удобрений, это было необходимо или было достаточно для того, чтобы кормить 45 миллионов человек. Просто, чтобы было понятно, что это за объект. Это не просто коммерческая единица, не просто вопрос бизнеса. Это вопрос продовольственной безопасности, о которой много говорит западное сообществе, которое не может гарантировать эту самую продовольственную безопасность.По поводу сделки – это один из ее ключевых элементов. И мы неоднократно говорили, что генеральный секретарь ООН, когда предлагал черноморскую инициативу, подчеркивал ее пакетный характер. И мы говорили о том, что обе части этой сделки должны реализовываться симметрично, или сбалансированно, или в равной степени. Мы никакой ни равной степени, ни симметричности в этом не видели. Было очевидно, что гонится только зерно, которое вместо того, чтобы работать на продовольственную безопасность, работало против нее, мы видели, какие дисбалансы – цены, коллапс с европейскими производителями, недоходящее до нуждающихся зерно, оседающее в странах Европейского Союза, и просто набивающее карманы только западным торговцам. Конечно, вопрос в том, что элементов невыполнения, в том числе и Организацией Объединенных Наций, своих обещаний и обязательств, раз они стали, по большому счету, гарантом, становится действительно слишком много.– Будет ли Москва добиваться компенсации за подрыв участка аммиакопровода?– Безусловно, на этот вопрос должен ответить экономоператор. Расследование, которое, на мой взгляд, необходимо проводить опять же транспарентно и прозрачно, оно, конечно, под большим вопросом, потому что киевский режим опять же все заблокирует. Им не нужно ничего. Это такая же ситуация, как с Каховской ГЭС, такая же ситуация, как с "Северными потоками" – то же самое в очередной раз мы видим с очередным объектом гражданской инфраструктуры. Я напомню, ведь эта история тянется отнюдь не с 2022 года. И я напомню, что минирование ЛЭП с участием представителей киевского режима происходило все эти годы, как и перекрытие воды, которая снабжала Крым. Точно также этот объект гражданской инфраструктуры, это все тоже было сотворено руками киевского режима. Железнодорожные пути, как вы помните, их блокада – это тоже киевский режим. То есть все эти вещи возникли не с 2022-го года. В этом и есть идущая по нарастающей экстремистская террористическая сущность киевского режима. Но что касается компенсации, то, я думаю, что, конечно, в первую очередь, здесь слово нужно дать самому оператору с нашей стороны.– Недавно ФСБ заявила о том, что у Украины есть планы совершить теракт с использованием "грязной" бомбы. Намерена ли Москва поднимать этот вопрос в СБ ООН?– Конечно. Во-первых, не просто намерена, а регулярно поднимает эту тему на всех площадках. Но это тема, которая никуда не уйдет просто потому, что киевский режим приступил к намеренному изничтожению инфраструктуры и гражданской, в том числе. Я уже сказала, что это элементы демонстраций их намерений, элементы шантажа тех самых стран и сил, которые их снабжают всем для того, чтобы они не прекращали это снабжение. Без него, как опять же сказал президент Российской Федерации вчера, обращаясь с военкорами, без этого бесконечного снабжения – а по большому счету, киевский режим сидит просто на этой игле – страны уже, в принципе, больше нет. Она ничего не производит, она не состоянии сама себя обеспечивать. Поэтому на этом, к сожалению, киевский режим не остановится. Он будет идти вот в этом смысле дальше.И если сейчас все международное сообщество не поймет, с кем оно имеет дело, не поймет, что если не остановить киевский режим, то нужно будет ожидать уже продолжения, а может быть, даже еще более масштабных, еще более разрушительных террористических актов и экстремизма, то, мне кажется, что это будет глобальная, тотальная, а может быть, и фатальная ошибка. Потому что заигрывание с Зеленским и его режимом нужно прекращать. И, конечно, эту тему мы будем регулярно, на постоянной основе, держать в сфере внимания Совета безопасности. Мы еще регулярно отправляем информацию по конкретно этой теме генеральному секретарю ООН, господину Гуттерешу. И официально, в качестве документов Совбеза распространяем среди членов Совбеза ООН.– Россия ранее отклонила запрос США на консульский доступ к подозреваемому в шпионаже журналисту WSJ Эвану Гершковичу, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что предоставление доступа зависит от ситуации. Поменялась ли она каким-то образом? Готова ли Москва не отказать американским дипломатам и предоставить доступ к Гершковичу?– Во-первых, Гершкович обвиняется в шпионской деятельности под журналистским прикрытием. Это – первое. К вопросу об оценке всей ситуации, речь идет не о простом правонарушении – административном или даже уголовном, речь идет об очень серьезных вещах. Человек использовал, и об этом говорят открыто наши спецслужбы, представляя соответствующие данные, использовал журналистский статус для сбора соответствующей информации не журналистского плана. Все это, напомню, идет на фоне развязанной коллективным Западом, во главе которого находятся США, гибридной войны в отношении нашей страны. Это все происходит на фоне поставок вооружений Соединенными Штатами, из которых убивают наших с вами граждан, ребят наших, наших братьев, сестер, военных, гражданских. Поэтому, когда мы говорим о каких-то подвижках или о какой-то атмосфере, мы должны четко понимать, о какой атмосфере и о каких подвижках мы говорим – Соединенные Штаты каждый день и, по-моему, сегодня тоже заявили об очередном наращивании помощи киевскому режиму, который замарался во всех видах террористической и экстремистской деятельности, Соединенные Штаты поставляют все на линию фронта, очень вяло выражая надежду, что это не будет использоваться на территории нашей страны, против наших граждан. Извините, пожалуйста, но нужно быть реалистами и понимать, что все, что они поставляют в огромных, ни с чем не сопоставимых количествах, используется непосредственно и против наших граждан, и против мирного населения, и на территории нашей страны. Это к вопросу об атмосфере.Теперь о формальной стороне дела. С точки зрения наших обязательств, имеются в виду двусторонние обязательства, российская сторона их выполнила в части своевременного информирования посольства США в Москве о факте задержания Гершковича. Кстати, отмечу, что такое отношение к себе, к нашей стране в целом и к нашим гражданам, мы видим нерегулярно со стороны США, которые как раз регулярно задерживают наших граждан. Иногда их выкрадывают, и об этом зачастую мы узнаем из средств массовой информации или от их адвокатов, а не от США, которые свои обязательства очень часто не выполняют. Теперь по поводу консульского доступа. Данный вопрос решается с учетом общей ситуации в наших отношениях с США, или, лучше сказать, с учетом того, что осталось по вине США от наших двусторонних отношений. Включая, кстати говоря, такие откровенно враждебные шаги Вашингтона, как воспрепятствование работе российских журналистов. В частности, пример – они не пустили на ооновскую площадку журналистов из российских СМИ, когда они должны были освещать российское председательство в Совбезе ООН. Все разговоры относительно того, что визы им были выданы, но не в срок – это все, мы прекрасно понимаем, отговорки, просто циничный бред, или цинизм и бред, лучше сказать, по одной простой причине, потому что именно Соединенные Штаты запретили какие-либо прямые полеты между Москвой и Нью-Йорком или Вашингтоном, и вообще США. Соответственно, добираться туда долго теперь, и виза должна быть выдана тогда, когда человек физически может попасть в США. Все это было сделано злонамеренно, это тоже фактор.Когда и если поступит соответствующий запрос от посольства США в Москве касательно визита к Гершковичу, он будет всесторонне рассмотрен.– Ранее американская газета WSJ сообщила о том, что США собираются представить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Как Москва оценивает возможность таких поставок?– Для Соединенных Штатов Америки это вообще, видимо, не проблема. Они, судя по всему, не видят в этом проблемы, так как считают, что раз они на другом континенте, то поставки радиоактивных веществ, которые будут использоваться в боевых действиях, их не затронут. То есть то, что они поставили перед собой задачу уничтожить как можно больше русских, – об этом говорят американские сенаторы, об этом говорил бывший президент США Джордж Буш, открыто, публично – они этого даже не стесняются. Вопрос в том, что вообще-то обедненный уран нанесет вред всему. И экологии, которая не является чем-то оторванным от всего остального человечества. Но, видимо, в силу скудоумия тех, кто принимает подобные решения в англо-саксонском мире, они полагают, что это их не затронет. Но ведь даже то самое зерно и то самое продовольствие, которое производится на территории Украине, оно же тоже будет заражено. Кому они будут это поставлять, если они каждый день говорят о продовольственной безопасности? Что касается экосистемы, может быть, раньше, не знаю, десятилетие назад не хватало каких-то знаний на этот счет, на сегодняшний день все прекрасно понимают, что это все взаимоувязанная система, и как, куда это все пойдет, с какими последствиями человечеству придется столкнуться – большой вопрос. Югославия тому пример, целое поколение людей, к сожалению, унаследовало эту проблему. То есть, где та самая забота о гражданах Украины, которую на словах проявляют Вашингтон и Лондон (Лондон первым начал поставлять, исходя из того, что нам сейчас известно, снаряды с обедненным ураном киевскому режиму)? Где эта самая забота, совершенно не понятно. Все ровно наоборот. Но опять же президент России вчера на встрече с военкорами, отвечая на этот вопрос, сказал, что да, это будет не наш выбор, но есть, чем ответить.– Москва уже проработала ответные меры на решение Берлина закрыть генконсульства России в ряде городов Германии? Если да, то в чем они заключатся?– Нужно понимать, что это не просто закрытие генконсульств. Это удар по двусторонним отношениям, по нашим возможностям оказывать поддержку и помощь нашим соотечественникам, что мы обязаны делать. Кстати говоря, это нормальная часть дипломатической работы любого государства в любой стране. Это не что-то, что стоит особняком, что не вписывается в Венскую конвенцию. Ничего подобного, это все прописано, об этом есть договоренность у всех стран. Соответствующая работа с населением, с соотечественниками, с гражданами – это часть дипломатической консульской работы. Поэтому для широкой аудитории – речь как бы идет просто о закрытии. Закрыли генконсульство. Ну, наверное, будет сложнее получать визы местному населению германскому. На самом деле все намного все масштабнее – и действия, и результаты, к которым они приведут, я имею в виду тот удар, который наносят двусторонним отношениям эти шаги германского правительства.Поэтому, конечно, ответ будет, безусловно. Сейчас он находится в стадии проработки. Он должен быть выверенным, он не должен быть спонтанным, он должен быть глубоко продуманным, выгодным нам. Мы никогда не были инициатором разрушений отношений, в частности, с Германией. Наоборот, много очень в эти отношения инвестировали на протяжении десятилетий. Но если Германия сделала такой выбор, соответственно, они получат ответную реакцию. Подчеркну еще раз, это именно ответная реакция, она сейчас прорабатывается. Но при этом я хотела бы добавить, что, конечно, сделаем все возможное для того, чтобы сохранить на максимально качественном уровне консульскую поддержку и обслуживание проживающих в Германии соотечественников, потому что, как вы понимаете, вопросы у них совершенно разные – не только визовые, и легализация документов, и юридическая поддержка, учитывая ту травлю, которую целенаправленно ведут антироссийские русофобские силы сейчас в натовских странах.– Прорабатывается ли возможность поездки Сергея Лаврова на саммит БРИКС в Йоханнесбург в августе на фоне выданного ордера МУС в отношении Владимира Путина?– Давайте будем все-таки более корректны. Так называемый ордер так называемого МУСа, потому что вся история шита белыми нитками. Эта история про прокурора с его братом-педофилом, которого выпустили ровно тогда, когда был выписан этот ордер, говорит сама о себе и сама за себя. Это очевидная махинация и манипуляция под прикрытием как бы псевдомеждународного права. Эта история про то, что были набраны люди, которые в силу их личных жизненных обстоятельств пошли на сделку с совестью против права как такового. Но такого не может быть, если люди полагают себя людьми не просто правовой культуры, а творящими право, занимающимися реализацией законности. Вот эта вся история – это просто кукольный театр. Поэтому говорить серьезно об этих решениях невозможно, это подлог. Если говорить серьезно, то только об ответственности людей, которые принимают такие противоправные, противозаконные решения в контексте разрушения ими международных правовых основ международных отношений. Это раз. Во-вторых, что касается саммита БРИКС. Напомню, речь идет об участии главы государства в этом мероприятии. Соответственно сначала решение должно быть оформлено и, наверное, озвучено в первую очередь администрацией президента, а дальше все остальные ведомства и МИД, безусловно, скажут и определят свои роль и функции по обеспечению российского участия в этом мероприятии.– Готовятся ли какие-то очные контакты Лаврова с новым министром иностранных дел Турции, и, если да, когда они могут состояться и где?– Что касается графика, как вы знаете, мы сразу же делимся, как только что-то появляется в качестве уже имеющихся договоренностей сторон. Поэтому, следите за нашими анонсами. Но если говорить в целом, то мы, конечно, готовы и открыты к общению с турецкими партнерами. Мы готовы к продолжению контактов по широкому кругу вопросов. Как вы знаете, состоялся первый телефонный контакт, уже были обозначены определенные направления в нашей повестке дня, целый ряд важнейших задач, таких как урегулирование проблемных вопросов, связанных с той же самой черноморской инициативой, нормализацией отношений Турции с ближайшими соседями Арменией и Сирией, конечно, борьба с террористической угрозой в регионе и многое другое. Широкий круг тем, в том числе тех, которые я обозначила, те, которые представляют взаимный интерес, неизбежно определяет и востребованность и энергичную динамику нашего диалога и в двустороннем формате, и на международных площадках, и по линии МИД, и по линии других ведомств, министерств – это и экономический блок, и спецслужбы, и так далее. Собственно, наш диалог так никогда и не прерывался. Еще раз, как только что-либо конкретное будет в графике, обязательно дадим знать.– Заявляли ли турецкие власти в контактах с российской стороной, что после победы Эрдогана на президентских выборах они готовы продолжить усилия в четырехстороннем формате по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском?– Мне кажется, этот вопрос нужно адресовать турецкой стороне. Я могу констатировать, что за прошедший период достигнуты определенные неплохие результаты в нормализации сирийско-турецких или турецко-сирийских отношений. Это важно не только в контексте их контактов, как двух стран, но и в плане стабильности в этом регионе. Напомню, в декабре 2022 года, в марте, апреле и в мае состоялся целый ряд многоуровневых контактов по данной проблематике и на уровне спецслужб, глав оборонных, дипломатических ведомств России, Турции, Ирана и Сирии, в том числе была и встреча на министерском уровне в Москве. Поэтому, мы готовы и дальше совместно, и не только сами, но и с коллегами – опять же, тут есть разные форматы, в том числе с иранскими коллегами – оказывать необходимое содействие турецко-сирийским переговорам, рассматриваемым как важный элемент стабильности в регионе и фактор комплексного урегулирования ситуации в Сирии.

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https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html

https://ria.ru/20230614/gershkovich-1877925433.html

https://ria.ru/20230613/snaryady-1877819888.html

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"Полагают, что их это не затронет" – Захарова о поставках США Киеву снарядов с обедненным ураном "Полагают, что их это не затронет" – Захарова о поставках США Киеву снарядов с обедненным ураном 2023-06-14T16:00 true PT1M04S

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Алёна Пава

интервью, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, россия, международный уголовный суд, оон, брикс, сергей лавров, пмэф