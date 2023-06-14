https://ria.ru/20230614/yaponiya-1877953578.html
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью - РИА Новости, 14.06.2023
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью
В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:41
2023-06-14T09:41
2023-06-14T11:10
в мире
япония
осака (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает телеканал NHK. Сотрудник отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Выяснилось, что два года назад он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. Сейчас начальник уже вышел на пенсию. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе, но он раскаивается в том, что применял насилие. Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия со стороны государственного служащего подрывают доверие к властям. Отстранение от должности — самое строгое наказание для государственных служащих, принятое в Японии.
https://ria.ru/20230612/kaban-1877587092.html
япония
осака (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_58934b647f8656174864508d3575aee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, осака (город)
В мире, Япония, Осака (город)
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью
Госслужащего в Японии отстранили от должности за то, что он поливал начальника кипятком
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости.
В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает телеканал NHK
.
Сотрудник отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Выяснилось, что два года назад он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. Сейчас начальник уже вышел на пенсию. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе, но он раскаивается в том, что применял насилие.
Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия со стороны государственного служащего подрывают доверие к властям.
Отстранение от должности — самое строгое наказание для государственных служащих, принятое в Японии.
СМИ: в Японии при нападении кабана пострадали пять человек