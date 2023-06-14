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В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью - РИА Новости, 14.06.2023
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09:41 14.06.2023 (обновлено: 11:10 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/yaponiya-1877953578.html
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью - РИА Новости, 14.06.2023
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью
В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:41
2023-06-14T11:10
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ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает телеканал NHK. Сотрудник отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Выяснилось, что два года назад он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. Сейчас начальник уже вышел на пенсию. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе, но он раскаивается в том, что применял насилие. Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия со стороны государственного служащего подрывают доверие к властям. Отстранение от должности — самое строгое наказание для государственных служащих, принятое в Японии.
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в мире, япония, осака (город)
В мире, Япония, Осака (город)
В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью

Госслужащего в Японии отстранили от должности за то, что он поливал начальника кипятком

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает телеканал NHK.
Сотрудник отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Выяснилось, что два года назад он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. Сейчас начальник уже вышел на пенсию. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе, но он раскаивается в том, что применял насилие.
Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия со стороны государственного служащего подрывают доверие к властям.
Отстранение от должности — самое строгое наказание для государственных служащих, принятое в Японии.
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