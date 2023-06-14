https://ria.ru/20230614/yaponiya-1877953578.html

В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью

В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью - РИА Новости, 14.06.2023

В Японии уволили госслужащего, бившего своего начальника цепью

В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:41

2023-06-14T09:41

2023-06-14T11:10

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осака (город)

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ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. В японском городе Осака сотрудника департамента архитектуры отстранили от должности из-за того, что он жестоко обходился с собственным начальником, передает телеканал NHK. Сотрудник отвечал за демонтаж и эвакуацию брошенных велосипедов. Выяснилось, что два года назад он бил начальника в грудь и по лицу, поливал кипятком, приставлял к его телу электрошокер и наносил удары велосипедной цепью. Сейчас начальник уже вышел на пенсию. Сотрудник заявил, что его раздражало отношение начальника к работе, но он раскаивается в том, что применял насилие. Мэрия Осаки уже заявила, что подобные действия со стороны государственного служащего подрывают доверие к властям. Отстранение от должности — самое строгое наказание для государственных служащих, принятое в Японии.

https://ria.ru/20230612/kaban-1877587092.html

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осака (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, осака (город)