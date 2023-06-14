https://ria.ru/20230614/whatsapp-1878168964.html

WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений

WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений - РИА Новости, 14.06.2023

WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений

WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:19

2023-06-14T20:19

2023-06-14T20:20

россия

whatsapp inc.

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. "WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", - говорится в сообщении. Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей. Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.

https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, whatsapp inc., технологии, общество