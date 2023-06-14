https://ria.ru/20230614/whatsapp-1878168964.html
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений - РИА Новости, 14.06.2023
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:19
2023-06-14T20:19
2023-06-14T20:20
россия
whatsapp inc.
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_0:320:3072:2047_1920x0_80_0_0_311e92754fbe4128f31bc8d6d9a998a4.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. "WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", - говорится в сообщении. Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей. Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.
https://ria.ru/20230608/whatsapp-1876884934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881281_118:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_daee5824d3d7392f8c2087436c5b98a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, whatsapp inc., технологии, общество
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Общество
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
WABetaInfo: WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений для iOS и Android
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo
.
"WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", - говорится в сообщении.
Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей.
Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.
WhatsApp анонсировал запуск каналов в мессенджере