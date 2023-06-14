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WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений - РИА Новости, 14.06.2023
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20:19 14.06.2023 (обновлено: 20:20 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/whatsapp-1878168964.html
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений - РИА Новости, 14.06.2023
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:19
2023-06-14T20:20
россия
whatsapp inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo. "WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", - говорится в сообщении. Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей. Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.
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россия, whatsapp inc., технологии, общество
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Общество
WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений

WABetaInfo: WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений для iOS и Android

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений на операционных системах iOS и Android, сообщает портал WABetaInfo.
"WhatsApp вводит новую функцию видеосообщений в последних бета-версиях для iOS и Android, предоставляя возможность делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд", - говорится в сообщении.
Как отмечает WABetaInfo, в настоящее время функция доступна ограниченному количеству бета-тестеров, и в течение ближайших недель будет постепенно становиться доступна большему количеству пользователей.
Добавляется, что для отправки видеосообщений используется сквозное шифрование, поэтому никто вне диалога, включая WhatsApp, не сможет получить к ним доступ.
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