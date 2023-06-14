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Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза - РИА Новости, 14.06.2023
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза
Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:26
2023-06-14T19:26
2023-06-14T19:26
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну", – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале. По данным правительства Ярославской области, общая сумма единовременных выплат теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает министерство обороны России. Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис "Военная служба по контракту" на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты – там можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.
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михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза
Евраев: региональную выплату для ярославских контрактников увеличили до 210 тысяч рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну", – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале.
По данным правительства Ярославской области, общая сумма единовременных выплат теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает министерство обороны России
.
Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис "Военная служба по контракту" на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты – там можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.
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