https://ria.ru/20230614/vyplaty-1878160595.html

Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза

Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза - РИА Новости, 14.06.2023

Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза

Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:26

2023-06-14T19:26

2023-06-14T19:26

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873400885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b6c07668d6a938e3d40779e468ba523.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну", – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале. По данным правительства Ярославской области, общая сумма единовременных выплат теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает министерство обороны России. Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис "Военная служба по контракту" на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты – там можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.

https://ria.ru/20230614/medalisty-1878003191.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил евраев, ярославская область, россия