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Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза - РИА Новости, 14.06.2023
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Ярославская область
 
19:26 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vyplaty-1878160595.html
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза - РИА Новости, 14.06.2023
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза
Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:26
2023-06-14T19:26
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну", – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале. По данным правительства Ярославской области, общая сумма единовременных выплат теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает министерство обороны России. Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис "Военная служба по контракту" на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты – там можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.
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михаил евраев, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Региональную выплату для ярославских контрактников увеличили в два раза

Евраев: региональную выплату для ярославских контрактников увеличили до 210 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Региональная выплата для заключивших контракт на военную службу в Ярославской области увеличена со 100 до 210 тысяч рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Все наше внимание сейчас – нашим защитникам. Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну", – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале.
По данным правительства Ярославской области, общая сумма единовременных выплат теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает министерство обороны России.
Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис "Военная служба по контракту" на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты – там можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссия
 
 
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