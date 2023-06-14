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В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023
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00:59 14.06.2023
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В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения
В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023
В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения
Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T00:59
2023-06-14T00:59
россия
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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россия
херсонская область
новая каховка
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россия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения

Сальдо: в Херсонской области приступают к выплатам матпомощи пострадавшим от наводнения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПациентка пансионата левого берега Днепра Херсонской области во время эвакуации сотрудниками МЧС РФ маломобильных жителей в Крым
Пациентка пансионата левого берега Днепра Херсонской области во время эвакуации сотрудниками МЧС РФ маломобильных жителей в Крым - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пациентка пансионата левого берега Днепра Херсонской области во время эвакуации сотрудниками МЧС РФ маломобильных жителей в Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Затопленная дорога в городе Алешки - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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РоссияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоДмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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