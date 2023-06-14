В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения
Сальдо: в Херсонской области приступают к выплатам матпомощи пострадавшим от наводнения
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПациентка пансионата левого берега Днепра Херсонской области во время эвакуации сотрудниками МЧС РФ маломобильных жителей в Крым
Пациентка пансионата левого берега Днепра Херсонской области во время эвакуации сотрудниками МЧС РФ маломобильных жителей в Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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"От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.