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В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения

В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения - РИА Новости, 14.06.2023

В Херсонской области приступают к выплатам пострадавшим от наводнения

Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:59

2023-06-14T00:59

2023-06-14T00:59

россия

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Выдача единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения в Херсонской области, начнется в среду, 14 июня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "От пострадавших принято более 760 заявок на выплаты. С 14 июня начнется выдача единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230614/zatoplenie-1877920903.html

россия

херсонская область

новая каховка

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россия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс