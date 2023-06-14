https://ria.ru/20230614/vybory-1878073268.html
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья - РИА Новости, 14.06.2023
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья
Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:17
2023-06-14T15:17
2023-06-14T15:19
политика
московская область (подмосковье)
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f35c1ee7ecff0112c2e40be286262848.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА Новости.Голосование прошло на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России". Большинство делегатов (380 из 388) проголосовали за выдвижение Воробьева на губернаторские выборы Московской области от партии, после чего было объявлено соответствующее решение.Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.
https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877160654.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cd2194abd1a84547c54cb2d3ff6fcb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), единая россия
Политика, Московская область (Подмосковье), Единая Россия
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья
ЕР выдвинула действующего губернатора Подмосковья Воробьева на выборы главы региона