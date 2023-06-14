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ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья - РИА Новости, 14.06.2023
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15:17 14.06.2023 (обновлено: 15:19 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vybory-1878073268.html
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья - РИА Новости, 14.06.2023
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья
Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:17
2023-06-14T15:19
политика
московская область (подмосковье)
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА Новости.Голосование прошло на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России". Большинство делегатов (380 из 388) проголосовали за выдвижение Воробьева на губернаторские выборы Московской области от партии, после чего было объявлено соответствующее решение.Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.
https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877160654.html
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политика, московская область (подмосковье), единая россия
Политика, Московская область (Подмосковье), Единая Россия
ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья

ЕР выдвинула действующего губернатора Подмосковья Воробьева на выборы главы региона

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование прошло на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России". Большинство делегатов (380 из 388) проголосовали за выдвижение Воробьева на губернаторские выборы Московской области от партии, после чего было объявлено соответствующее решение.
Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.
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