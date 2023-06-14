https://ria.ru/20230614/vybory-1878073268.html

ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья

ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья - РИА Новости, 14.06.2023

ЕР выдвинула Воробьева кандидатом на выборы главы Подмосковья

Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:17

2023-06-14T15:17

2023-06-14T15:19

политика

московская область (подмосковье)

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева кандидатом от партии на выборы главы региона, передает корреспондент РИА Новости.Голосование прошло на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России". Большинство делегатов (380 из 388) проголосовали за выдвижение Воробьева на губернаторские выборы Московской области от партии, после чего было объявлено соответствующее решение.Единый день голосования в 2023 году пройдет 10 сентября.

https://ria.ru/20230609/podmoskove-1877160654.html

московская область (подмосковье)

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политика, московская область (подмосковье), единая россия