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В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vsu-1877989353.html
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск - РИА Новости, 14.06.2023
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск
Украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:48
2023-06-14T11:48
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку. Продолжается интенсивная контрбатарейная борьба", - сказал Рогов. По его словам, самая горячая обстановка сейчас на восточной части фронта в районе Времевского выступа. &quot;В районе Макаровки идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях Запорожского фронта – Ореховском и Васильевском&quot;, - сказал собеседник агентства.По его мнению, противник может возобновить активные наступательные действия по всей линии фронта после прекращения дождливой погоды.
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск

Рогов: ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении Запорожского фронта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
«
"Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку. Продолжается интенсивная контрбатарейная борьба", - сказал Рогов.
По его словам, самая горячая обстановка сейчас на восточной части фронта в районе Времевского выступа.
«

"В районе Макаровки идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях Запорожского фронта – Ореховском и Васильевском", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, противник может возобновить активные наступательные действия по всей линии фронта после прекращения дождливой погоды.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 июня, 16:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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