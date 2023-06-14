https://ria.ru/20230614/vsu-1877989353.html

В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск

В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск - РИА Новости, 14.06.2023

В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск

Украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:48

2023-06-14T11:48

2023-06-14T11:48

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875792035_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_658c28e2e7485c46c4185cfe0b0613ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска проводят перегруппировку на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. В пятницу президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. "Пока на Ореховском направлении Запорожского фронта идут дожди, враг проводит перегруппировку. Продолжается интенсивная контрбатарейная борьба", - сказал Рогов. По его словам, самая горячая обстановка сейчас на восточной части фронта в районе Времевского выступа. "В районе Макаровки идут тяжелейшие бои, по интенсивности больше чем суммарно на двух других направлениях Запорожского фронта – Ореховском и Васильевском", - сказал собеседник агентства.По его мнению, противник может возобновить активные наступательные действия по всей линии фронта после прекращения дождливой погоды.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф