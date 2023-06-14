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Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ - РИА Новости, 14.06.2023
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20:07 14.06.2023 (обновлено: 20:08 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ - РИА Новости, 14.06.2023
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:07
2023-06-14T20:08
пмэф-2023
самарская область
дмитрий азаров
иран
россия
экономика
пмэф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом, сообщает пресс-служба областного правительства.На встрече обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, а также участие иранского бизнеса в реализуемых в губернии проектах."Наша встреча станет серьезным импульсом для развития взаимовыгодных, дружеских отношений между Ираном и Самарской областью. Область обладает уникальным научно-техническим, образовательным потенциалом, который, я надеюсь, заинтересует вас и потенциальных партнеров из Ирана. Мы же заинтересованы в самом тесном взаимодействии с партнерами из дружественных России стран", - сказал Азаров, обращаясь к послу Ирана.Он отметил, что Иран прошел огромный путь по построению технологического суверенитета, находясь в режиме тех или иных санкций уже около 40 лет."Эти, безусловно, несправедливые внешнеэкономические ограничения дали серьезный импульс развития промышленности и технологий в Иране. Такой опыт, конечно, нас интересует. Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химической, переработки сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу", - уточнил глава региона.Азаров подчеркнул, что большой интерес представляет взаимное сотрудничество Самарской области и Ирана в культурной и образовательных сферах.Посол Ирана, в свою очередь, поблагодарил Азарова за организацию встречи и заявил, что на сегодняшний день отношения между двумя странами, несмотря на давление западных стран, поступательно развиваются.В ходе встречи Азаров представил инвестиционный потенциал Самарской области и наиболее важные проекты, реализуемые на территории региона, для привлечения партнеров из Ирана. Один из них – создание в губернии федерального портово-логистического хаба."Предложение уже мною доложено президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Президент, поддержав концепцию, дал поручение правительству по ее самой профессиональной и подробной проработке. Мы понимаем, что это направление может быть очень перспективным, видя, насколько расширяется сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Азаров.По итогам встречи посол Ирана в РФ отметил потенциал Самарской области и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества Ирана с регионом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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самарская область, дмитрий азаров, иран, россия, экономика, пмэф
ПМЭФ-2023, Самарская область, Дмитрий Азаров, Иран, Россия, Экономика, ПМЭФ

Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ

© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом, сообщает пресс-служба областного правительства.
На встрече обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, а также участие иранского бизнеса в реализуемых в губернии проектах.
"Наша встреча станет серьезным импульсом для развития взаимовыгодных, дружеских отношений между Ираном и Самарской областью. Область обладает уникальным научно-техническим, образовательным потенциалом, который, я надеюсь, заинтересует вас и потенциальных партнеров из Ирана. Мы же заинтересованы в самом тесном взаимодействии с партнерами из дружественных России стран", - сказал Азаров, обращаясь к послу Ирана.
Он отметил, что Иран прошел огромный путь по построению технологического суверенитета, находясь в режиме тех или иных санкций уже около 40 лет.
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023
"Эти, безусловно, несправедливые внешнеэкономические ограничения дали серьезный импульс развития промышленности и технологий в Иране. Такой опыт, конечно, нас интересует. Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химической, переработки сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу", - уточнил глава региона.
Азаров подчеркнул, что большой интерес представляет взаимное сотрудничество Самарской области и Ирана в культурной и образовательных сферах.
Посол Ирана, в свою очередь, поблагодарил Азарова за организацию встречи и заявил, что на сегодняшний день отношения между двумя странами, несмотря на давление западных стран, поступательно развиваются.
В ходе встречи Азаров представил инвестиционный потенциал Самарской области и наиболее важные проекты, реализуемые на территории региона, для привлечения партнеров из Ирана. Один из них – создание в губернии федерального портово-логистического хаба.
"Предложение уже мною доложено президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Президент, поддержав концепцию, дал поручение правительству по ее самой профессиональной и подробной проработке. Мы понимаем, что это направление может быть очень перспективным, видя, насколько расширяется сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Азаров.
Выездное заседание комитета Госдумы, посвященное вопросу законодательного регулирования инновационной деятельности при реализации инвестиционных проектов в правительстве Самарской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Топилин и Азаров в Самаре обсудили развитие АвтоВАЗа, кластер беспилотников
8 июня, 18:25
По итогам встречи посол Ирана в РФ отметил потенциал Самарской области и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества Ирана с регионом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Самарская областьДмитрий АзаровИранРоссияЭкономикаПМЭФ
 
 
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