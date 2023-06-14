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Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ

Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ - РИА Новости, 14.06.2023

Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:07

2023-06-14T20:07

2023-06-14T20:08

пмэф-2023

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом, сообщает пресс-служба областного правительства.На встрече обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, а также участие иранского бизнеса в реализуемых в губернии проектах."Наша встреча станет серьезным импульсом для развития взаимовыгодных, дружеских отношений между Ираном и Самарской областью. Область обладает уникальным научно-техническим, образовательным потенциалом, который, я надеюсь, заинтересует вас и потенциальных партнеров из Ирана. Мы же заинтересованы в самом тесном взаимодействии с партнерами из дружественных России стран", - сказал Азаров, обращаясь к послу Ирана.Он отметил, что Иран прошел огромный путь по построению технологического суверенитета, находясь в режиме тех или иных санкций уже около 40 лет."Эти, безусловно, несправедливые внешнеэкономические ограничения дали серьезный импульс развития промышленности и технологий в Иране. Такой опыт, конечно, нас интересует. Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химической, переработки сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу", - уточнил глава региона.Азаров подчеркнул, что большой интерес представляет взаимное сотрудничество Самарской области и Ирана в культурной и образовательных сферах.Посол Ирана, в свою очередь, поблагодарил Азарова за организацию встречи и заявил, что на сегодняшний день отношения между двумя странами, несмотря на давление западных стран, поступательно развиваются.В ходе встречи Азаров представил инвестиционный потенциал Самарской области и наиболее важные проекты, реализуемые на территории региона, для привлечения партнеров из Ирана. Один из них – создание в губернии федерального портово-логистического хаба."Предложение уже мною доложено президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Президент, поддержав концепцию, дал поручение правительству по ее самой профессиональной и подробной проработке. Мы понимаем, что это направление может быть очень перспективным, видя, насколько расширяется сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул Азаров.По итогам встречи посол Ирана в РФ отметил потенциал Самарской области и выразил заинтересованность в развитии сотрудничества Ирана с регионом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/razvtie-1877056659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, иран, россия, экономика, пмэф