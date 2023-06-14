https://ria.ru/20230614/vstrecha-1877985242.html

СМИ Италии отметили откровенный характер встречи Путина с военкорами

СМИ Италии отметили откровенный характер встречи Путина с военкорами - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ Италии отметили откровенный характер встречи Путина с военкорами

Итальянские СМИ активно комментируют встречу президента РФ Владимира Путина с российскими военными корреспондентами, отмечая откровенный характер состоявшегося... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:31

2023-06-14T11:31

2023-06-14T14:37

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РИМ, 14 июн – РИА Новости. Итальянские СМИ активно комментируют встречу президента РФ Владимира Путина с российскими военными корреспондентами, отмечая откровенный характер состоявшегося разговора. Крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera сделала акцент на критических замечаниях президента. "Владимир Путин лично из Москвы признал нехватку высокоточного оружия и беспилотников. Потом он раскритиковал некоторых генералов - не называя имен - за то, что они не показали себя на должном уровне. По его словам, они были неэффективны, хороши для приемов и поэтому будут заменены другими, более компетентными", - пишет миланское издание. "В своей речи он также остановился на недавних потерях: его армия потеряла 54 танка, в то время как потери украинской стороны были "катастрофическими". Если не ограничиваться цифрами, которые нельзя проверить, ясно, что итоги серьезны для обеих сторон", - заключает Corriere della Sera. В свою очередь, римская газета la Repubblica выделила заявление Путина о возможности выхода России из зерновой сделки, отметив реальность такого сценария. "На этот раз, согласно западным источникам, это не будет обычным блефом, чтобы сыграть на повышение; риск реален", - пишет она. "Кремлевский лидер также обвинил Киев в использовании морских коридоров для атак на российский флот с помощью беспилотников, а затем подчеркнул, что соглашение должно было помочь "дружественным" странам Африки и Латинской Америки, но пока от него выиграла только Европа, которая к тому же предоставляет иностранную валюту Киеву. Ничего такого, чего бы он не говорил раньше, но на сей раз в европейских канцеляриях подозревают, что он говорит всерьез", - констатирует издание. Газета деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore обратила внимание на слова Путина о возможности ответного применения Россией боеприпасов с обедненным ураном. "Россия располагает снарядами с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их на Украине, если они будут использованы войсками Киева, подтвердил Путин, комментируя сообщения о поставках этих боеприпасов на Украину Великобританией и США", - отмечает она. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html

https://ria.ru/20230614/smi-1877984241.html

https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html

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россия, украина, киев, мария захарова, сергей лавров, владимир путин, оон, в мире, италия