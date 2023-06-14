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Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира - РИА Новости, 14.06.2023
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15:25 14.06.2023 (обновлено: 16:58 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/voprosy-1878075309.html
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира - РИА Новости, 14.06.2023
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира
Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун на переговорах в Москве в четверг обсудят основные вопросы международной повестки... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:25
2023-06-14T16:58
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
в мире
алжир (республика)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун на переговорах в Москве в четверг обсудят основные вопросы международной повестки дня, тем более что по большинству международных проблем взгляды двух стран совпадают или очень близки, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Президенты обсудят и основные вопросы международной повестки дня с учетом того, что Алжир в 2024-2025 годах является непостоянным членом совета безопасности ООН. Но вообще по большинству международных проблем позиции наших стран или совпадают или очень очень близки", - сказал Ушаков.По его словам, кроме обсуждения основных вопросов международной повестки дня лидеры затронут и "общую канву отношений Россия - Африка" с учетом того, что президент Алжира также приглашен в конце июля на саммит Россия - Африка. "И будут обсуждены различные аспекты украинского кризиса", - добавил Ушаков.Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Алжира обстоятельно рассмотрят вопросы развития двустороннего стратегического сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире, алжир (республика)
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, В мире, Алжир (республика)
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира

Ушаков: лидеры России и Алжира обсудят основные вопросы международной повестки дня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун на переговорах в Москве в четверг обсудят основные вопросы международной повестки дня, тем более что по большинству международных проблем взгляды двух стран совпадают или очень близки, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Президенты обсудят и основные вопросы международной повестки дня с учетом того, что Алжир в 2024-2025 годах является непостоянным членом совета безопасности ООН. Но вообще по большинству международных проблем позиции наших стран или совпадают или очень очень близки", - сказал Ушаков.
По его словам, кроме обсуждения основных вопросов международной повестки дня лидеры затронут и "общую канву отношений Россия - Африка" с учетом того, что президент Алжира также приглашен в конце июля на саммит Россия - Африка. "И будут обсуждены различные аспекты украинского кризиса", - добавил Ушаков.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Алжира обстоятельно рассмотрят вопросы развития двустороннего стратегического сотрудничества в различных областях, а также актуальные темы международной повестки дня, включая положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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РоссияВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунВ миреАлжир (республика)
 
 
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