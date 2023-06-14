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Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию
Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 14.06.2023
Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:17
2023-06-14T15:17
2023-06-14T15:17
россия
экваториальная гвинея
юрий ушаков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Запланирован на 27 июня визит президента республики Экваториальная Гвинея господина Мбасонго" , - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Мбасонго также примет участие во втором саммите "Россия - Африка" .
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россия, экваториальная гвинея, юрий ушаков
Россия, Экваториальная Гвинея, Юрий Ушаков
Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию
Помощник Путина Ушаков: президент Экваториальной Гвинеи Мбасонго посетит Россию 27 июня
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Запланирован на 27 июня визит президента республики Экваториальная Гвинея господина Мбасонго" , - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что Мбасонго также примет участие во втором саммите "Россия - Африка" .
Путин обсудил с лидером ЮАР подготовку к саммиту Россия — Африка