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Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию

Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию - РИА Новости, 14.06.2023

Президент Экваториальной Гвинеи прибудет с визитом в Россию

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:17

2023-06-14T15:17

2023-06-14T15:17

россия

экваториальная гвинея

юрий ушаков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасонго 27 июня прибудет в Россию с визитом, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Запланирован на 27 июня визит президента республики Экваториальная Гвинея господина Мбасонго" , - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Мбасонго также примет участие во втором саммите "Россия - Африка" .

https://ria.ru/20230607/sammit-1876776131.html

россия

экваториальная гвинея

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россия, экваториальная гвинея, юрий ушаков