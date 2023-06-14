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Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа

Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа - РИА Новости, 14.06.2023

Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:22

2023-06-14T10:22

2023-06-14T10:22

в мире

никарагуа

иран

венесуэла

даниэль ортега

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает агентство IRNA. "Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов", - говорится в сообщении. Раиси прибыл в Манагуа из Каракаса, столицы Венесуэлы, ставшей первым пунктом его поездки по Южной Америке, финалом которой станет визит на Кубу. По информации на сайте МИД Ирана, в ходе визита Раиси в Венесуэлу между Тегераном и Каракасом было подписано 26 соглашений о сотрудничестве. Агентство Mehr уточняет, что соглашения касаются таких сфер, как коммуникации и информационные технологии, энергетика, страхование, морской транспорт, высшее образование, сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая промышленность и культура. Ранее агентство Fars сообщило, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.

https://ria.ru/20230613/iran-1877704516.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, никарагуа, иран, венесуэла, даниэль ортега