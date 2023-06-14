Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа
Даниэль Ортега официально приветствовал президента Ирана Раиси в Никарагуа
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает агентство IRNA.
"Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов", - говорится в сообщении.
Раиси прибыл в Манагуа из Каракаса, столицы Венесуэлы, ставшей первым пунктом его поездки по Южной Америке, финалом которой станет визит на Кубу. По информации на сайте МИД Ирана, в ходе визита Раиси в Венесуэлу между Тегераном и Каракасом было подписано 26 соглашений о сотрудничестве. Агентство Mehr уточняет, что соглашения касаются таких сфер, как коммуникации и информационные технологии, энергетика, страхование, морской транспорт, высшее образование, сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая промышленность и культура.
Ранее агентство Fars сообщило, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.