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Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа - РИА Новости, 14.06.2023
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10:22 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vizit-1877962911.html
Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа
Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа - РИА Новости, 14.06.2023
Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:22
2023-06-14T10:22
в мире
никарагуа
иран
венесуэла
даниэль ортега
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает агентство IRNA. "Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов", - говорится в сообщении. Раиси прибыл в Манагуа из Каракаса, столицы Венесуэлы, ставшей первым пунктом его поездки по Южной Америке, финалом которой станет визит на Кубу. По информации на сайте МИД Ирана, в ходе визита Раиси в Венесуэлу между Тегераном и Каракасом было подписано 26 соглашений о сотрудничестве. Агентство Mehr уточняет, что соглашения касаются таких сфер, как коммуникации и информационные технологии, энергетика, страхование, морской транспорт, высшее образование, сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая промышленность и культура. Ранее агентство Fars сообщило, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.
https://ria.ru/20230613/iran-1877704516.html
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в мире, никарагуа, иран, венесуэла, даниэль ортега
В мире, Никарагуа, Иран, Венесуэла, Даниэль Ортега
Президент Ирана прибыл с визитом в Никарагуа

Даниэль Ортега официально приветствовал президента Ирана Раиси в Никарагуа

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Манагуа, столицу Никарагуа, где его официально приветствовал президент этой страны Даниэль Ортега, передает агентство IRNA.
"Даниэль Ортега, президент Никарагуа, официально приветствовал... Эбрахима Раиси, прибывшего в Никарагуа во главе высокопоставленной делегации политиков и экономистов", - говорится в сообщении.
Раиси прибыл в Манагуа из Каракаса, столицы Венесуэлы, ставшей первым пунктом его поездки по Южной Америке, финалом которой станет визит на Кубу. По информации на сайте МИД Ирана, в ходе визита Раиси в Венесуэлу между Тегераном и Каракасом было подписано 26 соглашений о сотрудничестве. Агентство Mehr уточняет, что соглашения касаются таких сфер, как коммуникации и информационные технологии, энергетика, страхование, морской транспорт, высшее образование, сельское хозяйство, медицина, горнодобывающая промышленность и культура.
Ранее агентство Fars сообщило, что Иран планирует стать акционером трех новых офшорных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на Кубе, Никарагуа и Венесуэле.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Венесуэла и Иран подписали документы в сфере нефтехимии, транспорта и АПК
13 июня, 02:59
 
В миреНикарагуаИранВенесуэлаДаниэль Ортега
 
 
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