https://ria.ru/20230614/vinodelnya-1878151261.html

В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок

В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок - РИА Новости, 14.06.2023

В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок

Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашение о возведении в Анапе винодельни полного цикла, планируется, что на площадке будут производить 500... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:50

2023-06-14T18:50

2023-06-14T19:37

краснодарский край

краснодарский край

анапа

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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашение о возведении в Анапе винодельни полного цикла, планируется, что на площадке будут производить 500 тысяч бутылок в год, инвестиции в проект превысят миллиард рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В рамках одного из соглашений в селе Варваровка появится новая винодельня полного цикла. Проект предусматривает не только закладку собственных виноградников на площади 300 гектаров, но и организацию переработки винограда", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода на полную мощность винодельня будет производить 500 тысяч бутылок в год. На территории также разместят рестораны, спа-комплексы, арт-объекты, а также зоны обучения виноделов и сомелье. Проект рассчитан до 2028 года и позволит создать 80 новых рабочих мест. Отмечается, что глава крестьянско-фермерского хозяйства Руслан Димоев планирует вложить в проект более миллиарда рублей инвестиций. Соглашение с инвестором подписали в среду вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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краснодарский край, анапа, василий швец, экономика, новости - туризм