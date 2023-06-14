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В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок - РИА Новости, 14.06.2023
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Краснодарский край
 
18:50 14.06.2023 (обновлено: 19:37 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vinodelnya-1878151261.html
В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок
В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок - РИА Новости, 14.06.2023
В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок
Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашение о возведении в Анапе винодельни полного цикла, планируется, что на площадке будут производить 500... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:50
2023-06-14T19:37
краснодарский край
краснодарский край
анапа
василий швец
экономика
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашение о возведении в Анапе винодельни полного цикла, планируется, что на площадке будут производить 500 тысяч бутылок в год, инвестиции в проект превысят миллиард рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "В рамках одного из соглашений в селе Варваровка появится новая винодельня полного цикла. Проект предусматривает не только закладку собственных виноградников на площади 300 гектаров, но и организацию переработки винограда", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выхода на полную мощность винодельня будет производить 500 тысяч бутылок в год. На территории также разместят рестораны, спа-комплексы, арт-объекты, а также зоны обучения виноделов и сомелье. Проект рассчитан до 2028 года и позволит создать 80 новых рабочих мест. Отмечается, что глава крестьянско-фермерского хозяйства Руслан Димоев планирует вложить в проект более миллиарда рублей инвестиций. Соглашение с инвестором подписали в среду вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kuban-1878137998.html
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краснодарский край, анапа, василий швец, экономика, новости - туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Анапа, Василий Швец, Экономика, Новости - Туризм
В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок

В Анапе появится винодельня полного цикла, производящая 500 тысяч бутылок в год

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкБутылки вина
Бутылки вина - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ходе ПМЭФ подписали соглашение о возведении в Анапе винодельни полного цикла, планируется, что на площадке будут производить 500 тысяч бутылок в год, инвестиции в проект превысят миллиард рублей, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
«
"В рамках одного из соглашений в селе Варваровка появится новая винодельня полного цикла. Проект предусматривает не только закладку собственных виноградников на площади 300 гектаров, но и организацию переработки винограда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выхода на полную мощность винодельня будет производить 500 тысяч бутылок в год. На территории также разместят рестораны, спа-комплексы, арт-объекты, а также зоны обучения виноделов и сомелье. Проект рассчитан до 2028 года и позволит создать 80 новых рабочих мест.
Отмечается, что глава крестьянско-фермерского хозяйства Руслан Димоев планирует вложить в проект более миллиарда рублей инвестиций. Соглашение с инвестором подписали в среду вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр Анапы Василий Швец.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Вчера, 17:57
 
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