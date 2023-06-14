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Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными
Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными - РИА Новости, 14.06.2023
Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными
Видеомост из зоны специальной военной операции организовали для бойцов приморского отряда "Тигр", которые смогли пообщаться с родными во Владивостоке, сообщил в РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:20
2023-06-14T14:20
2023-06-14T14:20
надежные люди
владивосток
вооруженные силы рф
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Видеомост из зоны специальной военной операции организовали для бойцов приморского отряда "Тигр", которые смогли пообщаться с родными во Владивостоке, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко. Ранее сообщалось, что власти Приморья передали военнослужащим в зоне спецоперации коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование. "Вместе с нами на линии фронта работала съёмочная группа ОТВ (приморский телеканал ОТВ - ред.). Ребята организовали для бойцов отряда "Тигр" видеомост с родными. Удалось быстро найти и собрать во Владивостоке... родственников двоих добровольцев. Один из них только вернулся с передовой после контузии. Давно не видел сына", - написал Кожемяко. По его словам, бойцы смогли поговорить и с сотрудниками волонтёрских организаций, которые собирают гуманитарную помощь. "Напрямую обсудили, что именно нужно сейчас нашим воинам в обиходе", - добавил глава Приморья. Пост сопровождался небольшим видео общения бойцов с родными.
https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html
владивосток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, вооруженные силы рф, олег кожемяко
Надежные люди, Владивосток, Вооруженные силы РФ, Олег Кожемяко
Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными
Кожемяко: видеомост из зоны спецоперации позволил бойцам из Приморья пообщаться с родными
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости.
Видеомост из зоны специальной военной операции организовали для бойцов приморского отряда "Тигр", которые смогли пообщаться с родными во Владивостоке, сообщил в Telegram-канале
глава региона Олег Кожемяко.
Ранее сообщалось, что власти Приморья передали военнослужащим в зоне спецоперации коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование.
«
"Вместе с нами на линии фронта работала съёмочная группа ОТВ (приморский телеканал ОТВ - ред.). Ребята организовали для бойцов отряда "Тигр" видеомост с родными. Удалось быстро найти и собрать во Владивостоке... родственников двоих добровольцев. Один из них только вернулся с передовой после контузии. Давно не видел сына", - написал Кожемяко.
По его словам, бойцы смогли поговорить и с сотрудниками волонтёрских организаций, которые собирают гуманитарную помощь.
"Напрямую обсудили, что именно нужно сейчас нашим воинам в обиходе", - добавил глава Приморья.
Пост сопровождался небольшим видео общения бойцов с родными.
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