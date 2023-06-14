https://ria.ru/20230614/videomost-1878046214.html

Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными

Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными - РИА Новости, 14.06.2023

Видеомост из зоны СВО позволил бойцам отряда "Тигр" пообщаться с родными

Видеомост из зоны специальной военной операции организовали для бойцов приморского отряда "Тигр", которые смогли пообщаться с родными во Владивостоке, сообщил в РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:20

2023-06-14T14:20

2023-06-14T14:20

надежные люди

владивосток

вооруженные силы рф

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Видеомост из зоны специальной военной операции организовали для бойцов приморского отряда "Тигр", которые смогли пообщаться с родными во Владивостоке, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко. Ранее сообщалось, что власти Приморья передали военнослужащим в зоне спецоперации коптеры, средства связи, приборы ночного видения и другое оборудование. "Вместе с нами на линии фронта работала съёмочная группа ОТВ (приморский телеканал ОТВ - ред.). Ребята организовали для бойцов отряда "Тигр" видеомост с родными. Удалось быстро найти и собрать во Владивостоке... родственников двоих добровольцев. Один из них только вернулся с передовой после контузии. Давно не видел сына", - написал Кожемяко. По его словам, бойцы смогли поговорить и с сотрудниками волонтёрских организаций, которые собирают гуманитарную помощь. "Напрямую обсудили, что именно нужно сейчас нашим воинам в обиходе", - добавил глава Приморья. Пост сопровождался небольшим видео общения бойцов с родными.

https://ria.ru/20230613/drevesina-1877704972.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

владивосток, вооруженные силы рф, олег кожемяко