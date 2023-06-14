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Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878023032.html
Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления
Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления
В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:07
2023-06-14T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр лукашенко
вооруженные силы украины
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер. Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
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в мире, украина, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины
Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления

Лукашенко: до 40 тысяч украинцев погибли, более ста тысяч ранило в ходе контрнаступления

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
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