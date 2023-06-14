https://ria.ru/20230614/ukraina-1878023032.html

Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления

Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023

Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления

В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T13:07

2023-06-14T13:07

2023-06-14T13:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр лукашенко

вооруженные силы украины

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер. Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр лукашенко, вооруженные силы украины