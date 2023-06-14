Лукашенко заявил о гибели 40 тысяч украинцев с начала контрнаступления
Лукашенко: до 40 тысяч украинцев погибли, более ста тысяч ранило в ходе контрнаступления
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. В ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Контрнаступ" 4-5 числа начался. Мы даже не заметили. Ну, вы не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот, за это время украинцев погибло под 40 тысяч. Погибло! И больше 100 тысяч ранено. Почти 120-150 тысяч (потерь – ред.)! И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Точно так же, как наши с советских времен танки", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что наступление было начато киевским режимом, так как надо было продемонстрировать свою решимость перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ.