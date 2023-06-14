Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 14.06.2023 (обновлено: 12:21 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878003504.html
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО
Некоторые члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:20
2023-06-14T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Некоторые члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс, сообщает газета New York Times. "Среди союзников (по НАТО - ред.) разгорелись дебаты, которые оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины", - пишет газета. Как отмечает издание, Байден подходит к этому вопросу с осторожностью, поскольку не хочет ввязать НАТО в прямой конфликт с Москвой. Кроме того, учитывая желание президента США не допустить возникновения каких-либо расколов в альянсе и его мантру о необходимости "избежать третьей мировой войны", все варианты принятия Украины в НАТО сопряжены со значительными издержками, полагает New York Times. Помимо этого, газета пишет со ссылкой на некоторых представителей администрации Байдена, что ряд членов альянса считают необходимым установить график и определить конкретные цели вступления Украины в НАТО, но только после завершения конфликта с РФ. Многие страны-члены НАТО хотят показать во время саммита в Вильнюсе свою твердую позицию относительно вступления Украины в альянс. Тем не менее, Германия, отмечает издание, занимает осторожную позицию по этому вопросу, а некоторые другие страны выражают сомнения относительно готовности Украины присоединиться к НАТО. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. В июне 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы".
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
https://ria.ru/20230613/myaso-1877895199.html
https://ria.ru/20230419/nato-1866303221.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_505ffa6d301073d2916a2b9a9eadd789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джо Байден, США
СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО

New York Times: страны НАТО давят на Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Некоторые члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс, сообщает газета New York Times.
"Среди союзников (по НАТО - ред.) разгорелись дебаты, которые оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины", - пишет газета.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, Байден подходит к этому вопросу с осторожностью, поскольку не хочет ввязать НАТО в прямой конфликт с Москвой. Кроме того, учитывая желание президента США не допустить возникновения каких-либо расколов в альянсе и его мантру о необходимости "избежать третьей мировой войны", все варианты принятия Украины в НАТО сопряжены со значительными издержками, полагает New York Times.
Помимо этого, газета пишет со ссылкой на некоторых представителей администрации Байдена, что ряд членов альянса считают необходимым установить график и определить конкретные цели вступления Украины в НАТО, но только после завершения конфликта с РФ. Многие страны-члены НАТО хотят показать во время саммита в Вильнюсе свою твердую позицию относительно вступления Украины в альянс. Тем не менее, Германия, отмечает издание, занимает осторожную позицию по этому вопросу, а некоторые другие страны выражают сомнения относительно готовности Украины присоединиться к НАТО.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
13 июня, 19:33
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В июне 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы".
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев
19 апреля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНРДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала