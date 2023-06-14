СМИ: союзники США давят на Байдена для включения Украины в НАТО
New York Times: страны НАТО давят на Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Некоторые члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы ускорить принятие Украины в альянс, сообщает газета New York Times.
"Среди союзников (по НАТО - ред.) разгорелись дебаты, которые оказывают давление на Байдена, чтобы тот поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины", - пишет газета.
Как отмечает издание, Байден подходит к этому вопросу с осторожностью, поскольку не хочет ввязать НАТО в прямой конфликт с Москвой. Кроме того, учитывая желание президента США не допустить возникновения каких-либо расколов в альянсе и его мантру о необходимости "избежать третьей мировой войны", все варианты принятия Украины в НАТО сопряжены со значительными издержками, полагает New York Times.
Помимо этого, газета пишет со ссылкой на некоторых представителей администрации Байдена, что ряд членов альянса считают необходимым установить график и определить конкретные цели вступления Украины в НАТО, но только после завершения конфликта с РФ. Многие страны-члены НАТО хотят показать во время саммита в Вильнюсе свою твердую позицию относительно вступления Украины в альянс. Тем не менее, Германия, отмечает издание, занимает осторожную позицию по этому вопросу, а некоторые другие страны выражают сомнения относительно готовности Украины присоединиться к НАТО.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. МИД Украины заявил, что Киев не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
В июне 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет обсуждаться до ее "победы".