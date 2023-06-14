Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира" - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877986746.html
В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира"
В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира" - РИА Новости, 14.06.2023
В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира"
Киев заинтересован в участии Бразилии в предстоящем саммите по урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:34
2023-06-14T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
владимир зеленский
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев заинтересован в участии Бразилии в предстоящем саммите по урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявил глава его офиса Андрей Ермак. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана". "Конечно, мы крайне заинтересованы в участии Бразилии в этом саммите. Мы готовы к разговору, и для нас очень важно выслушать ваше мнение", - сказал Ермак во время телефонного разговора с главным советником специальной совещательной службы администрации президента Бразилии Селсо Аморимом. Его слова приводит сайт офиса Зеленского. По информации офиса Зеленского, Ермак во время разговора рассказал о подготовке саммита. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230605/plany-1876319111.html
https://ria.ru/20230602/braziliya-1875696348.html
украина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бразилия, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бразилия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира"

Ермак: Украина заинтересована в участии Бразилии в саммите по "формуле мира" Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев заинтересован в участии Бразилии в предстоящем саммите по урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявил глава его офиса Андрей Ермак.
Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана".
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии
5 июня, 20:39
"Конечно, мы крайне заинтересованы в участии Бразилии в этом саммите. Мы готовы к разговору, и для нас очень важно выслушать ваше мнение", - сказал Ермак во время телефонного разговора с главным советником специальной совещательной службы администрации президента Бразилии Селсо Аморимом. Его слова приводит сайт офиса Зеленского. По информации офиса Зеленского, Ермак во время разговора рассказал о подготовке саммита.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Советник лидера Бразилии призвал учитывать опасения России
2 июня, 09:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБразилияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала