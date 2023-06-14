https://ria.ru/20230614/ukraina-1877986746.html

В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира"

В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира" - РИА Новости, 14.06.2023

В Киеве заявили, что хотят видеть Бразилию на саммите по "формуле мира"

Киев заинтересован в участии Бразилии в предстоящем саммите по урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявил... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:34

2023-06-14T11:34

2023-06-14T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

бразилия

владимир зеленский

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киев заинтересован в участии Бразилии в предстоящем саммите по урегулированию конфликта на Украине по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, заявил глава его офиса Андрей Ермак. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. Газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине для продвижения своего "мирного плана". "Конечно, мы крайне заинтересованы в участии Бразилии в этом саммите. Мы готовы к разговору, и для нас очень важно выслушать ваше мнение", - сказал Ермак во время телефонного разговора с главным советником специальной совещательной службы администрации президента Бразилии Селсо Аморимом. Его слова приводит сайт офиса Зеленского. По информации офиса Зеленского, Ермак во время разговора рассказал о подготовке саммита. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230605/plany-1876319111.html

https://ria.ru/20230602/braziliya-1875696348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бразилия, владимир зеленский, андрей ермак, ситуация в днр и лнр