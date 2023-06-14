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ФосАгро: инновационные удобрения снизят импортозависимость российского АПК - РИА Новости, 14.06.2023
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15:03 14.06.2023
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ФосАгро: инновационные удобрения снизят импортозависимость российского АПК
ФосАгро: инновационные удобрения снизят импортозависимость российского АПК - РИА Новости, 14.06.2023
ФосАгро: инновационные удобрения снизят импортозависимость российского АПК
Совместно с партнёрами компания "ФосАгро" активно развивает инновационные биопрепараты, снижая зависимость отечественного АПК от импортной продукции, заявил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:03
2023-06-14T15:03
пмэф-2023
экономика
фосагро
технологии
импортозамещение
пмэф
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Совместно с партнёрами компания "ФосАгро" активно развивает инновационные биопрепараты, снижая зависимость отечественного АПК от импортной продукции, заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников.Заявление прозвучало в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Делегация "ФосАгро" традиционно примет участие в работе форума. Кроме того, компания является партнером ПМЭФ с застройкой стенда."Те глобальные перемены, которые за прошедший год затронули многие аспекты жизни, показали нам как важность укрепления связей с дружественными государствами, так и необходимость обеспечения технологический самодостаточности", - отметил Рыбников.По его словам, ПМЭФ-2023 станет уникальной площадкой для обсуждения вопросов развития мировой и российской экономики в новых реалиях, построения технологического суверенитета нашей страны, а также поддержания вектора устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса."Нам есть о чём рассказать и в области импортозамещающих инноваций, ведь компания играет ключевую роль и в международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в порядка 100 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ", - заявил Рыбников.Руководство компании "ФосАгро" примет участие в 14 панельных сессиях и бизнес-диалогах, подпишет 11 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также "зеленой" энергетики, проведет встречи и презентации с инвесторами.
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экономика, фосагро, технологии, импортозамещение, пмэф
ПМЭФ-2023, Экономика, ФосАгро, Технологии, Импортозамещение, ПМЭФ

ФосАгро: инновационные удобрения снизят импортозависимость российского АПК

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип "ФосАгро"
Логотип ФосАгро - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Совместно с партнёрами компания "ФосАгро" активно развивает инновационные биопрепараты, снижая зависимость отечественного АПК от импортной продукции, заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников.
Заявление прозвучало в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Делегация "ФосАгро" традиционно примет участие в работе форума. Кроме того, компания является партнером ПМЭФ с застройкой стенда.
"Те глобальные перемены, которые за прошедший год затронули многие аспекты жизни, показали нам как важность укрепления связей с дружественными государствами, так и необходимость обеспечения технологический самодостаточности", - отметил Рыбников.
По его словам, ПМЭФ-2023 станет уникальной площадкой для обсуждения вопросов развития мировой и российской экономики в новых реалиях, построения технологического суверенитета нашей страны, а также поддержания вектора устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса.
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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"Нам есть о чём рассказать и в области импортозамещающих инноваций, ведь компания играет ключевую роль и в международной продовольственной безопасности, снабжая аграриев в порядка 100 странах мира экоэффективными удобрениями, свободными от опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ", - заявил Рыбников.
Руководство компании "ФосАгро" примет участие в 14 панельных сессиях и бизнес-диалогах, подпишет 11 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, а также "зеленой" энергетики, проведет встречи и презентации с инвесторами.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаФосАгроТехнологииИмпортозамещениеПМЭФ
 
 
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