https://ria.ru/20230614/ucheniya-1878023627.html
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях - РИА Новости, 14.06.2023
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях
Воздушные учения пройдут в станице Ленинградская одноименного района Краснодарского края 14, 15 и 17 июня, в период проведения полетов находиться на территории... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:10
2023-06-14T13:10
2023-06-14T13:10
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Воздушные учения пройдут в станице Ленинградская одноименного района Краснодарского края 14, 15 и 17 июня, в период проведения полетов находиться на территории полигона запрещено, сообщили в райадминистрации. "14, 15 и 17 июня в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, станица Ленинградская) будут проводиться полеты авиации с применением авиационных средств поражения. В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230613/ucheniya-1877897804.html
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Россия
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях
Власти Ленинградского района Кубани предупредили о воздушных учениях 14, 15 и 17 июня