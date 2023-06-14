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Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях - РИА Новости, 14.06.2023
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13:10 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ucheniya-1878023627.html
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях - РИА Новости, 14.06.2023
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях
Воздушные учения пройдут в станице Ленинградская одноименного района Краснодарского края 14, 15 и 17 июня, в период проведения полетов находиться на территории... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T13:10
2023-06-14T13:10
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Воздушные учения пройдут в станице Ленинградская одноименного района Краснодарского края 14, 15 и 17 июня, в период проведения полетов находиться на территории полигона запрещено, сообщили в райадминистрации. "14, 15 и 17 июня в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, станица Ленинградская) будут проводиться полеты авиации с применением авиационных средств поражения. В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона", - говорится в сообщении.
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краснодарский край, россия
Краснодарский край, Россия
Жителей Кубани предупредили о воздушных учениях

Власти Ленинградского района Кубани предупредили о воздушных учениях 14, 15 и 17 июня

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВС России
Вертолет Ка-52 ВС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 ВС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июн - РИА Новости. Воздушные учения пройдут в станице Ленинградская одноименного района Краснодарского края 14, 15 и 17 июня, в период проведения полетов находиться на территории полигона запрещено, сообщили в райадминистрации.
"14, 15 и 17 июня в филиале войсковой части 55575 (мишенное поле, станица Ленинградская) будут проводиться полеты авиации с применением авиационных средств поражения. В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона", - говорится в сообщении.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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