https://ria.ru/20230614/trump-1878186374.html

СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда

СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда

Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 2 миллионов долларов пожертвований после суда по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T22:46

2023-06-14T22:46

2023-06-14T22:46

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 2 миллионов долларов пожертвований после суда по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает CNN. "Трамп собрал 2,04 миллиона (долларов – ред.) на мероприятии в штате Нью-Джерси после заседания суда", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники. Накануне экс-президент принял участие в заседании федерального суда в Майами, который формально предъявил ему обвинения по 37 пунктам в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию. Трамп вины не признал. Вечером того же дня он выступил перед сторонниками в Нью-Джерси. О миллионных пожертвованиях в предвыборный фонд Трампа сообщалось и когда ему предъявили обвинения в Нью-Йорке: за первый день политик собрал более 4 миллионов долларов, а за две недели - 15,4 миллионов. В Нью-Йорке Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп отвергает эти обвинения.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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в мире, нью-джерси, дональд трамп, нью-йорк (город), сша