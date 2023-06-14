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СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда
СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда
Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 2 миллионов долларов пожертвований после суда по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:46
2023-06-14T22:46
2023-06-14T22:46
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 2 миллионов долларов пожертвований после суда по обвинению в ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает CNN. "Трамп собрал 2,04 миллиона (долларов – ред.) на мероприятии в штате Нью-Джерси после заседания суда", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники. Накануне экс-президент принял участие в заседании федерального суда в Майами, который формально предъявил ему обвинения по 37 пунктам в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию. Трамп вины не признал. Вечером того же дня он выступил перед сторонниками в Нью-Джерси. О миллионных пожертвованиях в предвыборный фонд Трампа сообщалось и когда ему предъявили обвинения в Нью-Йорке: за первый день политик собрал более 4 миллионов долларов, а за две недели - 15,4 миллионов. В Нью-Йорке Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп отвергает эти обвинения.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
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в мире, нью-джерси, дональд трамп, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), США
СМИ: Трамп собрал более двух миллионов долларов пожертвований после суда
CNN: Трамп собрал 2,04 миллиона долларов пожертвований после суда по новым обвинениям