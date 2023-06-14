https://ria.ru/20230614/trevoga-1878169772.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T20:25

2023-06-14T20:25

2023-06-14T20:25

специальная военная операция на украине

киев

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киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в промежутке с 20.23 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

киев

киевская область

украина

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