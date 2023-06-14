https://ria.ru/20230614/trevoga-1877932788.html
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2023
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины ,свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T05:38
2023-06-14T05:38
2023-06-14T08:55
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины ,свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога объявлена в указанных областях страны около 5 утра. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230614/odessa-1877926563.html
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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях объявили тревогу