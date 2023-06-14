https://ria.ru/20230614/tramp-1877929273.html
Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем хранении документов
Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем хранении документов - РИА Новости, 14.06.2023
Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем хранении документов
Бывший президент США Дональд Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена "вновь сфальсифицировать... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:12
2023-06-14T04:12
2023-06-14T04:28
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена "вновь сфальсифицировать выборы".Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий."Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками. По словам бывшего главы государства, речь идет о "вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты". "Однако, что еще важнее, речь идет о политическом преследовании", - подчеркнул Трамп.Экс-глава Белого дома заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, за что ему предъявили обвинение. "Какие документы президент ни решил бы взять с собой, у него есть на это полное право. Это его абсолютное право, и таков закон", - сказал он.Трамп также заявил, что не считает себя выше американских законов, обвинив в таком поведении действующего главу государства Джо Байдена и министерство юстиции.Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.
https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html
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сша, нью-джерси, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Трамп прокомментировал обвинения в ненадлежащем хранении документов
Трамп назвал новые обвинения против себя попыткой Байдена сфальсифицировать выборы в США
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена "вновь сфальсифицировать выборы".
Во вторник в Майами состоялось заседание суда, в ходе которого Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 38 пунктам. Сам бывший глава государства отказался признать вину. Суд отпустил политика и его помощника без каких-либо условий.
«
"Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим", - сказал Трамп, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками.
По словам бывшего главы государства, речь идет о "вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты". "Однако, что еще важнее, речь идет о политическом преследовании", - подчеркнул Трамп.
Экс-глава Белого дома заявил, что имел полное право хранить в своем доме документы, за что ему предъявили обвинение. "Какие документы президент ни решил бы взять с собой, у него есть на это полное право. Это его абсолютное право, и таков закон", - сказал он.
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
Трамп также заявил, что не считает себя выше американских законов, обвинив в таком поведении действующего главу государства Джо Байдена и министерство юстиции.
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР
обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида
. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена
, которому пока обвинения не предъявили.
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