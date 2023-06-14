https://ria.ru/20230614/tramp-1877925584.html
СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений
СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T02:40
2023-06-14T02:40
2023-06-14T03:14
в мире
сша
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дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.Отпущены без всяких условийВо время пребывания в суде Трамп технически находился под арестом, отмечают СМИ. В итоге экс-президента и его помощника Уолта Наута отпустили из суда без каких-либо условий.По данным Fox News, и Трамп, и его подчиненный были признаны лицами, не склонными к побегу.В свою очередь, как сообщил телеканал CBS News, суд не наложил никаких ограничений на перемещения Трампа, в том числе на его выезд за рубеж.Не допустить упадка СШАСам Трамп после судебного заседания сразу вернулся к предвыборной кампании, пообещав сторонникам не допустить дальнейшего упадка США."Наша страна находится в таком упадке, как никогда раньше, и мы не можем допустить этого", - сказал он сторонникам в Майами.Обвинения против ТрампаБывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.Сам бывший глава государства настаивает на своей невиновности.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html
https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html
https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майами, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Майами, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений
CNN: экс-президент США Трамп не признал вину ни по одному обвинению в суде Майами
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает
телеканал CNN.
Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.
Отпущены без всяких условий
Во время пребывания в суде Трамп технически находился под арестом, отмечают СМИ. В итоге экс-президента и его помощника Уолта Наута отпустили из суда без каких-либо условий.
По данным Fox News
, и Трамп, и его подчиненный были признаны лицами, не склонными к побегу.
В Белом доме отрицают причастность Байдена к обвинениям против Трампа
В свою очередь, как сообщил телеканал CBS News, суд не наложил никаких ограничений на перемещения Трампа, в том числе на его выезд за рубеж.
Сам Трамп после судебного заседания сразу вернулся к предвыборной кампании, пообещав сторонникам не допустить дальнейшего упадка США.
«
"Наша страна находится в таком упадке, как никогда раньше, и мы не можем допустить этого", - сказал он сторонникам в Майами.
Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только
В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
Сам бывший глава государства настаивает на своей невиновности.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден
в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Эксперты считают, что Трампа могут помиловать