https://ria.ru/20230614/tramp-1877925584.html

СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений

СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений - РИА Новости, 14.06.2023

СМИ: Трамп отказался признать вину по всем пунктам обвинений

Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T02:40

2023-06-14T02:40

2023-06-14T03:14

в мире

сша

майами

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.Отпущены без всяких условийВо время пребывания в суде Трамп технически находился под арестом, отмечают СМИ. В итоге экс-президента и его помощника Уолта Наута отпустили из суда без каких-либо условий.По данным Fox News, и Трамп, и его подчиненный были признаны лицами, не склонными к побегу.В свою очередь, как сообщил телеканал CBS News, суд не наложил никаких ограничений на перемещения Трампа, в том числе на его выезд за рубеж.Не допустить упадка СШАСам Трамп после судебного заседания сразу вернулся к предвыборной кампании, пообещав сторонникам не допустить дальнейшего упадка США."Наша страна находится в таком упадке, как никогда раньше, и мы не можем допустить этого", - сказал он сторонникам в Майами.Обвинения против ТрампаБывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.Сам бывший глава государства настаивает на своей невиновности.Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Действующий глава государства Джо Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230613/obvineniya-1877911177.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html

https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html

сша

майами

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, майами, дональд трамп, джо байден