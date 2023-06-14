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Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках"
Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.06.2023
Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках"
РФ фиксирует вбросы по теракту на "Северных потоках", версии заслуживают внимания, но Москва не исключает, что это попытка отвлечь от истинных заказчиков,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:10
2023-06-14T15:10
2023-06-14T15:31
россия
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дмитрий песков
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северный поток — 2
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. РФ фиксирует вбросы по теракту на "Северных потоках", версии заслуживают внимания, но Москва не исключает, что это попытка отвлечь от истинных заказчиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, мы самым тщательным образом фиксируем различные сливы, вбросы информации, которые появляются то там, то сям в медийном пространстве вокруг темы террористического акта и террористической диверсии на Северных потоках. Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания... Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против международной критически важной инфраструктуры", - сказал Песков.
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россия, северный поток, дмитрий песков, в мире, северный поток — 2
Россия, Северный поток, Дмитрий Песков, В мире, Северный поток — 2
Песков рассказал о вбросах по теракту на "Северных потоках"
Песков: Россия фиксирует различные вбросы по теракту на "Северных потоках"