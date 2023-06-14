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Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 14.06.2023 (обновлено: 18:29 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/tank-1878118215.html
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеоматериале, который показывает, как танк "Леопард" разлетелся на мелкие куски после попадания в него... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:06
2023-06-14T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеоматериале, который показывает, как танк "Леопард" разлетелся на мелкие куски после попадания в него снаряда, выпущенного российской стороной. "Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал - мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем", - рассказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован телеграм-каналом "Пул первого". Лукашенко отметил, что в первом бою после начала украинского контрнаступления было уничтожено восемь танков "Леопард".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски

Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски после российского снаряда

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеоматериале, который показывает, как танк "Леопард" разлетелся на мелкие куски после попадания в него снаряда, выпущенного российской стороной.
«
"Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал - мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем", - рассказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован телеграм-каналом "Пул первого".
Лукашенко отметил, что в первом бою после начала украинского контрнаступления было уничтожено восемь танков "Леопард".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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