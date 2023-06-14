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Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски - РИА Новости, 14.06.2023
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеоматериале, который показывает, как танк "Леопард" разлетелся на мелкие куски после попадания в него... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:06
2023-06-14T17:06
2023-06-14T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеоматериале, который показывает, как танк "Леопард" разлетелся на мелкие куски после попадания в него снаряда, выпущенного российской стороной. "Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал - мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример. Я Владимиру Владимировичу говорю: надо это показать. Он говорит: еще покажем", - рассказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1", видеофрагмент в среду опубликован телеграм-каналом "Пул первого". Лукашенко отметил, что в первом бою после начала украинского контрнаступления было уничтожено восемь танков "Леопард".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски после российского снаряда