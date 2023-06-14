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Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 14.06.2023
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Липецкая область
 
14:55 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/stroitelstvo-1878063890.html
Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей
Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей - РИА Новости, 14.06.2023
Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей
Более 226 миллионов рублей будет направлено в Липецкую область из федерального бюджета в 2023 и в 2024 году на строительство модульных отелей, сообщил... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:55
2023-06-14T14:55
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Более 226 миллионов рублей будет направлено в Липецкую область из федерального бюджета в 2023 и в 2024 году на строительство модульных отелей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что в 2023 году область получит 5,7 миллиона рублей, а в 2024 году остальные 220,5 миллиона рублей.По словам Артамонова, федеральные средства могут быть направлены на строительство гостевых домов в природном парке "Олений", расположенном в Краснинском районе области, на расширение номерного фонда загородного клуба "Донской лес" в Задонском районе и на расширение агротуристического комплекса "Живое село" в Добровском районе. Сейчас эти проекты находятся на рассмотрении в региональном управлении культуры и туризма, их судьба будут определена в ближайшее время."Все три проекта являются очень перспективными и инвестиционно привлекательными. Туристы любят эти места, а значит необходимо их развивать и делать еще более комфортными", – сказал Артамонов.Он также отметил, что вместе с Липецкой областью в ближайшие два года субсидии на строительство модульных отелей получат соседи из Воронежской, Тамбовской и Курской областей. Для этого в регионы Черноземья в 2023-2024 годах из федеральной казны планируют направить 457,6 миллиона рублей. Всего в ближайшие два года субсидии будут доведены до 38 регионов, а общий размер инвестиций в создание отелей составит около 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230613/natsproekty-1877825828.html
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задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов

Липецкая область получит 226 млн рублей на строительство модульных отелей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Более 226 миллионов рублей будет направлено в Липецкую область из федерального бюджета в 2023 и в 2024 году на строительство модульных отелей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что в 2023 году область получит 5,7 миллиона рублей, а в 2024 году остальные 220,5 миллиона рублей.
По словам Артамонова, федеральные средства могут быть направлены на строительство гостевых домов в природном парке "Олений", расположенном в Краснинском районе области, на расширение номерного фонда загородного клуба "Донской лес" в Задонском районе и на расширение агротуристического комплекса "Живое село" в Добровском районе. Сейчас эти проекты находятся на рассмотрении в региональном управлении культуры и туризма, их судьба будут определена в ближайшее время.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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"Все три проекта являются очень перспективными и инвестиционно привлекательными. Туристы любят эти места, а значит необходимо их развивать и делать еще более комфортными", – сказал Артамонов.
Он также отметил, что вместе с Липецкой областью в ближайшие два года субсидии на строительство модульных отелей получат соседи из Воронежской, Тамбовской и Курской областей. Для этого в регионы Черноземья в 2023-2024 годах из федеральной казны планируют направить 457,6 миллиона рублей. Всего в ближайшие два года субсидии будут доведены до 38 регионов, а общий размер инвестиций в создание отелей составит около 8 миллиардов рублей.
 
Липецкая областьЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
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