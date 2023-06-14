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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента - РИА Новости, 14.06.2023
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21:17 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/stavka-1878176764.html
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента - РИА Новости, 14.06.2023
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:17
2023-06-14T21:17
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года. В марте прошлого года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента

ФРС США впервые с января сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента

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Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года.
В марте прошлого года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.
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