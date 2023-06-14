https://ria.ru/20230614/stavka-1878176764.html
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента - РИА Новости, 14.06.2023
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T21:17
2023-06-14T21:17
2023-06-14T21:17
экономика
сша
федеральная резервная система сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года. В марте прошлого года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
ФРС США впервые с января сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25 процента
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года.
В марте прошлого года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.
"Доллар — король навсегда". Правда, король голый