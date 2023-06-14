https://ria.ru/20230614/stantsiya-1878178467.html

В бундестаге осудили слова Шольца о вине Москвы в ЧП на Каховской ГЭС

В бундестаге осудили слова Шольца о вине Москвы в ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023

В бундестаге осудили слова Шольца о вине Москвы в ЧП на Каховской ГЭС

Прозвучавшие ранее из уст канцлера Германии Олафа Шольца и ряда других политиков обвинения Российской Федерации в подрыве Каховской ГЭС являются либо... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T21:29

2023-06-14T21:29

2023-06-14T21:29

в мире

германия

россия

разрушение каховской гэс

следственный комитет россии (ск рф)

нато

олаф шольц

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d1620556bb1380a2d824dc54d6efeb5e.jpg

БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Прозвучавшие ранее из уст канцлера Германии Олафа Шольца и ряда других политиков обвинения Российской Федерации в подрыве Каховской ГЭС являются либо дилетантизмом, либо умышленным дезинформированием населения, заявил в среду депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт. "В течении восьми месяцев правительство водит за нос парламент и общественность относительно подрыва газопроводов Северные Потоки, а заинтересованности в расследовании не наблюдается. Правительство тянет время, и есть подозрение, что оно нам лжёт. А с катастрофой на ГЭС всё иначе – в этом случае канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат", - заявил он в среду на дебатах парламента, посвященных подрыву Каховской ГЭС. Шмидт напомнил, что помимо Шольца, скоропалительные обвинения против Москвы выразил также министр обороны Борис Писториус и глава МИДа Анналена Бербок. "Эти высказывания являются либо политикой дезинформации, либо дилетантизмом. Возможно, что тем и другим одновременно", - добавил он. Также депутат процитировал главу комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, заявившей, что Россия в случае с Каховской ГЭС совершила "ужаснейшее военное преступление". На взгляд Шмидта, это является столь же опрометчивым высказыванием, как и её прозвучавшее в ноябре утверждение, что Россия якобы обстреляла члена НАТО Польшу, хотя впоследствии это оказалось виной Киева. "Вы вредите интересам Германии и немецкого народа. Я требую, чтобы вы подтвердили свои обвинения, или же извинились за них. Это правительство уничтожает выработанный за десятилетия внешнеполитический капитал страны и делает из нас карикатуры на мировой сцене", - подчеркнул Шмидт. Дебаты парламента транслировались на сайте бундестага. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

германия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф), нато, олаф шольц, киев