https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878056022.html

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек - РИА Новости, 14.06.2023

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек

Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки составили до 60 солдат, также противник лишился БМП, самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T14:42

2023-06-14T14:42

2023-06-14T14:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки составили до 60 солдат, также противник лишился БМП, самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и боевой машины РСЗО "Град", кроме того, ликвидирована ДРГ, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны и Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность