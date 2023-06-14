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На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек - РИА Новости, 14.06.2023
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек
Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки составили до 60 солдат, также противник лишился БМП, самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T14:42
2023-06-14T14:42
2023-06-14T14:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки составили до 60 солдат, также противник лишился БМП, самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и боевой машины РСЗО "Град", кроме того, ликвидирована ДРГ, сообщили в среду в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны и Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества."В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 60 человек
Минобороны: Киев потерял до 60 военных, "Гвоздику" и "Град" на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Потери украинских военных на Краснолиманском направлении за сутки составили до 60 солдат, также противник лишился БМП, самоходки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и боевой машины РСЗО "Град", кроме того, ликвидирована ДРГ, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Терны и Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
«
"В районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.