https://ria.ru/20230614/spetsoperatsiya-1878027181.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:54
2023-06-14T16:54
2023-06-14T16:54
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июня 2023 годаВ ночь на 14 июня российские войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников, складам боеприпасов и военной техники иностранного производства. Все объекты поражены. За минувшие сутки российские соединения успешно отразили несколько атак противника на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Продолжаются бои в Авдеевке и Марьинке. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска стабилизируется. Параллельно ликвидированы 107 артиллерийских расчетов, 137 районов скопления живой силы и техники. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 20 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 442 самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 9982 танка и других бронемашин, 5111 орудий полевой артиллерии и 10947 единиц автомобильной техники.
россия
украина
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 июня 2023 года
В ночь на 14 июня российские войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников, складам боеприпасов и военной техники иностранного производства. Все объекты поражены.
За минувшие сутки российские соединения успешно отразили несколько атак противника на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Продолжаются бои в Авдеевке и Марьинке. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска стабилизируется.
Параллельно ликвидированы 107 артиллерийских расчетов, 137 районов скопления живой силы и техники. Пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили 20 беспилотников, две ракеты Storm Shadow и четыре снаряда РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 442 самолета, 238 вертолетов, 4605 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1124 реактивные системы залпового огня, 9982 танка и других бронемашин, 5111 орудий полевой артиллерии и 10947 единиц автомобильной техники.